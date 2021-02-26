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После скандала с визажистами Инстасамка разбила стекло такси

Сегодня, 09:29

Видео инцидента блогерша опубликовала в своем Instagram

Российская блогерша Дарья Зотеева, она же Инстасамка, которую недавно уволили из мультфильма после того, как она унизила визажистов, отказалась платить таксисту и разбила стекло машины. Видео случившегося девушка опубликовала в Instastories.

В ролике слышно, как Инстасамка говорит водителю, чтобы тот выпустил ее, чтобы разблокировал дверь авто. Мужчина вежливо просит ее успокоиться и оплатить поездку. В ответ на это Даша начинает угрожать.

Фото: instagram.com/stories/instasamka

"У меня 4 миллиона подписчиков. Весь этот позор будет в Интернете. Выпустите меня из машины прямо сейчас. Вы удерживаете меня в машине. Мужчина, вы больной? Я сейчас разобью вам стекло", – после этих слова Инстасамка действительно разбила стекло автомобиля.

Видео: instagram.com/instasamka

После она опубликовала текст, в котором сообщила, что у нее изменился способ оплаты поездки, а водитель требовал, чтобы она оплатила поездку сразу же, иначе он никуда не поедет. Чем завершился инцидент – неизвестно.

Фото: instagram.com/stories/instasamka

Напомним, что ранее скандальную Инстасамку облили зеленкой прямо на улице. Некоторые связали это со скандалом, когда блогерша обматерила визажистов за опоздание и сожгла их гонорар.

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