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Скандальну Інстасамку звільнили з мультфільму після того, як вона принизила візажистів

Сьогодні, 17:10

З реперкою відмовилися співпрацювати кінопрокатна компанія та відома співачка

Обурення від витівки російської реперки і блогерки Інстасамки, яка обматюкала візажистів за запізнення і спалила їхній гонорар, набуло чималих масштабів. 20-річну дівчину (справжнє ім'я Дар'я Зотеєва) звільнили з майбутнього анімаційного "100% Вовк", вихід якого запланований на квітень. Тепер її голос не прозвучить в мультфільмі. Про це повідомив гендиректор кінопрокатної компанії TenLetters.

Нагадаємо, що днями в Instastories скандальна реперка опублікувала серію відео, на яких показала, що робить із запізненнями "обслуговчого персоналу". Саме так дівчина назвала своїх візажистів і в покарання викинула їхні речі за двері, а гонорар спалила на камеру.

Instasamka
Instasamka
Фото: instagram.com/instasamka

Суспільство обурив вчинок Дар'ї й тепер проти неї висловилася співачка Клава Кока.

"Знаєш, я хотіла піти тобі назустріч і подумати про нашу з тобою спільну роботу, про яку ти мене просила. Але, на жаль, ти малюєшся для мене і для інших зовсім не тою людиною, якою є. Я вважаю, що твій вчинок низький", – сказала Клава Кока у своїх Instagramstories.

Дар'я, своєю чергою, пояснила свій вчинок в Instagramstories.

Instasamka пояснила свою поведінку з візажистами
Відео: instagram.com/instasamka

"Якщо ви у своїй роботі до своїх співробітників або до своїх начальників можете собі дозволити спізнитися або пробачити запізнення, то це суто ваші проблеми", – сказала Інстасамка.

Дівчина також додала, що "її ніколи нічиї проблеми не хвилювали", тому вона не допускає запізнення ні за яких обставин.

Раніше ми повідомляли, що психолога Наталію Холоденко переплутали з прибиральницею готелю і не вибачилися.

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