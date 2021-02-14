"Закопуєш себе": Полякова знову пожартувала про Кароль та Камалію і розгнівала соцмережі

Співачка опублікувала відео, яке викликало негатив у Мережі

У той час як Тіна Кароль зізналася, що використала скандал із Поляковою для реклами нової пісні, сама Оля опублікувала на своїй сторінці в Instagram відео, яким буквально розгнівала користувачів соцмережі.

Оля Полякова сказала, що у неї є проблема і вона вже 10 років бореться з нею. Співачка провела прямий ефір нібито зі своїм психотерапевтом, роль якого зіграв Євген Сморигін.

Під час бесіди Сморигін вчив Полякову контролювати те, що вона говорить, а та знову відпустила пару жартів на адресу Тіни Кароль та Камалії, сказавши, що у останньої товсті руки, а не ноги, як вона заявила раніше.

В кінці відео Оля Полякова звернулася до глядачів і сказала наступне:

"Я така, яка я є. Десь груба, зухвала, неадекватна, хвора на голову, нахабна, різна... Але я ось така. І якщо вам не подобається, ви можете не дивитися, відписатися від мене в соцмережах... Я не зобов'язана всім подобатися".

Скріншот: instagram.com/polyakovamusic

Не всі оцінили почуття гумору Олі і в коментарях під постом почалася справжня суперечка. "Жахливо некрасиво з вашого боку влаштовувати цей цирк, замість того, щоб розібрати цей випадок і порозумітися з Тіною", "Виявляється, що дно можна ще глибше пробити... Сподіваюся, що Тіна не побачить цей ефір...", "Олю ви сама кращий психолог", "Супер лікар))) і я хочу, щоб він мене лікував", – пишуть користувачі соцмережі.

Нагадаємо, що раніше Оля Полякова похвалилася розкішним подарунком від Наталії Могилевської.

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