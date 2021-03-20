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"Повне розчарування": в Мережі не зрозуміли новий кліп ексучасниці YUKO

Сьогодні, 13:27

Юля Юріна випустила провокаційне відео на пісню Молоко

Колишня учасниця групи YUKO, що розпалася в грудні минулого року, Юля Юріна випустила свій перший кліп як сольна виконавиця. Дівчина вибрала популярний сьогодні стиль подачі своєї творчості, але слухачі не оцінили.

ЮЮ представила в YouTube кліп на пісню "Молоко". Артистка, на якій мінімум одягу, тверкає і обливається молоком в компанії інших дівчат та хлопців.

У коментарях слухачі різко висловилися про новий трек Юріної. Багато хто обурений, що вона проміняла автентичне звучання YUKO на попсовий біт, в стилі Дорофеєвої або SHLAKOBLOCHINA.

Скріншот з YouTube

"Приїхали", "Від самобутнього українського колективу до російського вульгарного мамбл-репу, який зараз пре з усіх щілин, ось це трансформація", "Це повне розчарування", "Це не музика. Це суцільний несмак. Дивні звуки, безглузде відео і текст", – пишуть в коментарях під відео.

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Скріншот з YouTube
Скріншот з YouTube

Зараз відео ЮЮ набрало понад тисячу дізлайків в YouTube при 639 лайках. Але знайшлися і ті, хто потримав співачку та привітав з новою піснею: "Це просто пушка! Дякую, кайфанув", "По-моєму кльово. ЮЮ шукає себе. Старі фани Юко відваляться після цього, але з'являться нові фани", "Відмінна подача ".

Раніше співачка MARUV випустила провокаційний кліп Crush.

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кліп Yuko
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