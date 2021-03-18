Дантес уперше провів рум-тур по своєму будинку. Дивіться новий кліп Sasha

У ролику з'явилася і Надя Дорофєєва

Співак Володимир Дантес, який раніше одягнувся в жіночий бюстгальтер і блиснув торсом, випустив яскравий кліп на іронічну пісню Sasha. До речі, це ім'я вибрали самі фанати артиста. Перед прем'єрою він провів голосування в Instastories.

Дантес Фото: прес-служба

Замість якоїсь студії або незвичайних локацій, Дантес зняв музичне відео прямо у своєму будинку. Весь кліп нагадує динамічний рум-тур: Дантес з'являється то у холодильника в леопардовій шубі, то лежить на своїх модних сходах вниз головою і навіть сидить на унітазі. У самій же пісні артист з іронією розповідають про дівчат, які зважуються на кардинальні зміни в житті після розставання зі своїми коханими.

"Пісня почалася з фрази "забудь все, что было", а потім я прийшов на студію до Потапа в MOZGI й ми разом написали приспів. Пісня про розставання, про почуття і дії дівчат, які після розставання з хлопцями стрижуть каре, планують поміняти життя або просто танцюють під мінімал", – прокоментував пісню сам Дантес.

Дантес і Дорофєєва в кліпі Sasha Фото: Скріншот з YouTube

У кінці кліпу з'являється і Надя Дорофєєва, і разом з Дантесом відкидається на диван в піжамах.

Співавтором треку став Потап, а режисером кліпу виступив Леонід Колосовський, який знімав кліпи для Олі Полякової, Потапа і Насті.

Дивіться кліп Дантеса на пісню Sasha:

Нагадаємо, що сьогодні також вийшов зухвалий кліп Насті Каменських на пісню "Девочки рулят".

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