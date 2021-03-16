Алан Бадоєв зняв кліп українському гурту, який працює в Росії: відео

Відомий кліпмейкер створив відеороботу для Artik & Asti

Знаменитий український кліпмейкер Алан Бадоєв, який раніше показав рідкісне фото з батьком, зняв кліп для українського гурту Artik & Asti, що вже давно проживає і виступає в Росії.

Яскравий кліп на пісню "Истеричка" розповідає життєву історію про дівчину, яку біль від зради зробив тільки сильнішою.

"Героїня не зломлена і завершує урочисту церемонію несподіваним поворотом!" – пишуть на офіційному YouTube-каналі гурту Artik & Asti.

Шанувальникам творчості гурту і Алана Бадоєва сподобалася їхня нова спільна робота.

"Мені здається, у співпраці Artik & Asti і Бадоєва є якась сюжетна лінія і далі буде тільки розвиток", "Artik & Asti + Бадоєв – лайк не дивлячись", "Бадоєв в своєму стилі, я в захваті", – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, раніше ми згадували кращі відеороботи Алана Бадоєва, зняті з популярними виконавцями.

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