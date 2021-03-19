Макс Барських випустив кліп і дуетну пісню з відомою російською співачкою
Трек отримав назву Bestseller
Український співак Макс Барських та російська співачка Zivert, яких порівняли з Девідом і Вікторією Бекхем, випустили перший спільний трек Bestseller.
Над кліпом в стилі кіберпанк і піснею артисти працювали цілий рік. Режисером відеороботи виступив Алан Бадоєв.
У коментарях прихильники артистів відзначили, що давно чекали, коли Макс і Юлія (справжнє ім'я співачки Zivert) випустять дуетну композицію.
Зазначимо, що Zivert дуже популярна як в Росії, так і в Україні. Влітку минулого року артистка скасувала два концерти в Києві та в Одесі, пославшись на посилення карантину через пандемію COVID-19. Однак пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що менеджери Zivert заявили – справжня причина скасування концертів – "політичні перешкоди".
Повідомляється, що Юлія відвідувала окупований РФ Крим. Крім цього, з 2019 року Юлія Зіверт перебуває в базі "Миротворця" за "свідоме порушення Державного кордону України з метою проникнення в захоплений російськими окупантами Крим".
Нагадаємо, Макс Барських шокував заявою про дітей.
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