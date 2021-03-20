"Полное разочарование": в Сети не поняли новый клип экс-участницы YUKO

Юля Юрина выпустила провокационное видео на песню Молоко

Бывшая участница группы YUKO, распавшейся в декабре прошлого года, Юля Юрина выпустила свой первый клип как сольная исполнительница. Девушка выбрала популярный сегодня стиль подачи своего творчества, но слушатели не оценили.

ЮЮ представила в YouTube клип на песню "Молоко". Артистка, на которой минимум одежды, тверкает и обливается молоком в компании других девушек и парней.

В комментариях слушатели резко высказались о новом треке Юриной. многие возмущены, что она променяла отличительное звучание YUKO на попсовый бит, в стиле Дорофеевой или SHLAKOBLOCHINA.

Скриншот из YouTube

"Приехали", "От самобытного украинского коллектива к российскому вульгарного мамбл-рэпу, который сейчас прет из всех щелей, вот это трансформация", "Это полное разочарование", "Это не музыка. Это сплошная безвкусица. Странные звуки, бессмысленно видео и текст", – пишут в комментариях под видео.

Скриншот из YouTube

Скриншот из YouTube

Сейчас видео ЮЮ набрало более тысячи дизлайков в YouTube при 639 лайках. Но нашлись и те, кто подержал певицу и поздравил с новой песней: "Это просто пушка! Спасибо, кайфанул", "По-моему клево. ЮЮ ищет себя. Старые фаны Юко отвалятся после этого, но появятся новые фаны", "Отличная подача".

Ранее певица MARUV выпустила провокационный клип Crush.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться