Соковите фото Ані Лорак мотивує качати прес 20 хвилин
Співачка поділилася фотографією в яскравому купальнику, але всю увагу притягує її ідеальна фігура
Ані Лорак нещодавно зізналася, скільки їй готові заплатити за відверту фотосесію. І хоча зніматися для глянцю напівоголеною співачка не погоджується, в своєму Instagram-профілі вона часто постить знімки в купальниках. (А хто б на її місці так не робив?)
На цей раз Ані Лорак виклала фотографію у моря, ймовірно, зроблену під час роботи над її останнім кліпом. У кадрі Кароліна позує в райдужному купальнику, демонструючи у всій красі результат своєї роботи в тренажерному залі.
Чесно кажучи, дивлячись на ці кубики й талію, хочеться кинути все і качати прес. Співачка виглядає дуже красиво.
З нами погодяться і підписники Ані Лорак, які теж оцінили її новий знімок:
- "Шикарна"
- "Ось це фігура!!!"
- "Фігура – вогонь!"
До речі, купальник як у Ані Лорак можна купити за € 30 з доставкою в Україну.
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Раніше ми писали, що співачка Оля Полякова пояснила, чому Ані Лорак відмовилася від звинувачень в домаганнях на адресу Костянтина Меладзе.
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