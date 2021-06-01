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Соковите фото Ані Лорак мотивує качати прес 20 хвилин

Сьогодні, 18:10

Співачка поділилася фотографією в яскравому купальнику, але всю увагу притягує її ідеальна фігура

Співачка Ані Лорак
Співачка Ані Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Ані Лорак нещодавно зізналася, скільки їй готові заплатити за відверту фотосесію. І хоча зніматися для глянцю напівоголеною співачка не погоджується, в своєму Instagram-профілі вона часто постить знімки в купальниках. (А хто б на її місці так не робив?)

На цей раз Ані Лорак виклала фотографію у моря, ймовірно, зроблену під час роботи над її останнім кліпом. У кадрі Кароліна позує в райдужному купальнику, демонструючи у всій красі результат своєї роботи в тренажерному залі.

Ані Лорак похизувалася ідеальною фігурою в купальнику
Ані Лорак похизувалася ідеальною фігурою в купальнику
Фото: instagram.com/anilorak

Чесно кажучи, дивлячись на ці кубики й талію, хочеться кинути все і качати прес. Співачка виглядає дуже красиво.

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З нами погодяться і підписники Ані Лорак, які теж оцінили її новий знімок:

  • "Шикарна"
  • "Ось це фігура!!!"
  • "Фігура – вогонь!"
Скріншот: instagram.com/anilorak
Скріншот: instagram.com/anilorak

До речі, купальник як у Ані Лорак можна купити за € 30 з доставкою в Україну.

Скріншот: calzedonia.com

Дивіться в сюжеті ТОП зіркових купальників цього літа:

Раніше ми писали, що співачка Оля Полякова пояснила, чому Ані Лорак відмовилася від звинувачень в домаганнях на адресу Костянтина Меладзе.

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