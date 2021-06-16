Чому про розлучення Пугачової з Кіркоровим оголосила Лоліта – зізнання співачки

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров зіграли весілля в 1994 році. Вони були разом офіційно до 2005 року

Лоліта оголосила про розлучення Пугачової з Кіркоровим Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya, instagram.com/_alla.pugacheva_

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров розлучилися більше ніж 15 років тому. Але в ЗМІ все ще обговорюють їхнє розлучення. З'являються і нові подробиці про розставання артистів. Наприклад, співачка Лоліта зізналася в YouTube-шоу "Ніжний редактор", що саме їй Пугачова і Кіркоров довірили розповісти про розлучення.

У той час співачка була ведучою ток-шоу "Лоліта. Без комплексів". В ефірі передачі Лоліта оголосила про розлучення зі своїм чоловіком Олександром Зарубіним. Такий хід підкупив Аллу Пугачову, яка на той момент вже розлучилася з Філіпом Кіркоровим і думала про те, як про це оголосити, щоб менше було пліток в ЗМІ.

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров в Києві Фото: instagram.com/romanrodin1959/

"Алла Борисівна з Філіпом мене попросили. Ще ніхто не знав. Вони попросили, як довірену особу. Зателефонували ввечері, кожен окремо зі словами: "Можеш це зробити дуже тактовно, тому що не хочемо, щоб це обросло "жовтухою", – розповіла Лоліта.

Нагадаємо, Алла Пугачова і Філіп Кіркоров прожили в шлюбі 11 років, але потім у житті співачки з'явився Максим Галкін. Не так давно колишня хатня робітниця пари розповіла про цей любовний трикутник. Вона зізналася, що Кіркоров намагався врятувати шлюб.

Алла Борисівна ніяк не коментує шлюб з Філіпом, а насолоджується сімейним життям з Максимом Галкіним.

Алла Пугачова і Максим Галкін Фото: instagram.com/maxgalkinru

Кіркоров вдруге так і не одружився. Причина, чому не вдалося налагодити особисте життя після розлучення, проста – йому складно зважитися на нові стосунки після отриманого досвіду.

"Не одружився, бо надто висока планка. У моєму житті було гасло: "Покохати – так королеву, програти – так мільйон". І королеву я любив, і мільйони програвав", – відверто розповідав співак в одному зі своїх інтерв'ю.

Раніше стало відомо, що Філіп Кіркоров погрожував накласти на себе руки після розставання з Аллою Пугачовою.

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