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Пугачова боялася, що Кіркоров після їхнього розставання накладе на себе руки

Сьогодні, 12:03

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров були одружені з 1994 по 2005 рік. Примадонна пішла від чоловіка, закохавшись в Максима Галкіна

Фото: скриншот, instagram.com/allapugacheva_prima

Філіп Кіркоров і Алла Пугачова розлучилися 16 років тому . Тільки зараз люди з найближчого оточення Кіркорова зважилися розповісти, як співак переживав розлучення.

За словами режисера Олександра Левшина, Філіп Бедросович намагався зберегти стосунки з Аллою Борисівною. Появу Максима Галкіна в житті Пугачової він вважав хвилинною інтрижкою.

Алла Пугачова і Філіп Кіркоров
Алла Пугачова і Філіп Кіркоров
Фото: Instagram

"Він в стражданнях писав листи, рвав на собі волосся, обіцяв накласти на себе руки, виїхати за кордон", – поділився Левшин в програмі "Нові російські сенсації".

Як зізнався режисер, Алла Пугачова читала листи Кіркорова і плакала.

"Ой, хлопців, треба за ним постежити, щоб він там не наклав на себе руки", – згадав слова Алли Борисівни режисер.

Раніше Сергій Сосєдов розповів, що Алла Пугачова і Філіп Кіркоров ніколи не були щасливі у шлюбі.

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