Колишня хатня робітниця Пугачової розкрила деталі початку роману Галкіна і Примадонни

Людмила Дороднова розповіла про любовний трикутник Філіп Кіркоров, Алла Пугачова і Максим Галкін

Фото: Скріншот з YouTube

Людмила Дороднова багато років працювала у Алли Пугачової хатньою робітницею . Вона знала про багато подій в житті співачки, в тому числи і справах сердечних. Коли Пугачова і Кіркоров ще була в шлюбі і з'являлися на публіці, їй було відомо, що в їхніх стосунках не все так гладко.

Так на її очах починалася роман Примадонни та Максима Галкіна.

"Він приходив, відразу жарти були якісь. У нього завжди були красиві квіти, він без них не приїжджав. Ну а чого Аллі ще привозити? Для Алли дорожче було, щоб він сам приїхав", – розповіла колишня хатня робітниця в програмі "Нові російські сенсації".

Алла Пугачова і Людмила Дороднова Фото: Скріншот з YouTube, instagram.com/_alla.pugacheva_

Коли Пугачова стала розуміти, що їй все більше подобається гуморист, вона з'їхала від Кіркорова і вирішила пожити в готелі. За словами Людмили, зустрічі Галкіна і Примадонни тривали. А трохи пізніше Алла Борисівна купила собі квартиру в центрі Москви. Кіркоров теж придбав житло недалеко від Пугачової, не бажаючи її відпускати. Але колишня хатня робітниця Примадонни вважає, що в цьому любовному трикутнику все залежало тільки від Алли Борисівни.

"Аллі сподобався той, що зробиш? Це не від мене залежить, хіба мало що я хотіла, не хотіла. Це ні від кого не залежав, це залежало тільки від Алли. Чи не від Максима, а залежало тільки від Алли ", – сказала Людмила Дороднова.

Раніше Сергій Сосєдов розповів, що Алла Пугачова і Філіп Кіркоров ніколи не були щасливі у шлюбі.

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