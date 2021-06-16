Як Пугачова фарбувала губи перед концертом у 1985-му: Андрій Разін розчулив всіх спогадом
Продюсер відомого гурту "Ласковый май" Андрій Разін показав яскраве архівне фото з минулого століття. У кадрі заснятий момент, як Примадонна фарбує губи на сцені
57-річний продюсер Андрій Разін, який раніше назвав причину смерті музиканта з "Ласкового мая", поділився з шанувальниками раритетним фото, яке було зроблено ще в 1985 році.
На знімку, який Андрій Разін опублікував у своєму Instagram-акаунті, співачка Алла Пугачова мило фарбує губи перед концертом. У кадрі також можна впізнати і самого Андрія Разіна, що стоїть поруч.
На іншому фото в колажі Примадонна зображена зі своїм чоловіком, Максимом Галкіним у 2021 році. Пару місяців назад Пугачовій виповнилося 72 роки. Біля цього кадру продюсер прикріпив і своє сучасне фото.
"Схоже, ми з Аллою Борисівною Пугачовою знову впадаємо в молодість. Що я, що вона, молодшаємо і скоро будемо знову виглядати так само як в 1985 році. Дай Боже вам здоров'я, Алла Борисівна, ну і мені того ж самого", – написав Андрій Разін.
Шанувальники написали, що зірок на архівному фото прямо не впізнати.
- "Андрій Олександрович, в народі кажуть, що обличчя з віком – це наш характер. Коли думки світлі, то очі променисті"
- "Андрій Олександрович, вас з Аллою Борисівною не впізнати, молодці!"
- "Приємно дивитися на обличчя приємних, гарних людей"
У Андрія Разіна нерідко запитують про його взаємини з Аллою Пугачовою. Однак протягом кількох десятиліть, що зірки знайомі, між ними були і сварки, і дружба. Примадонна була кумиром для Андрія Разіна, коли він був маленький. А коли продюсер і співачка вже зіткнулися в шоу-бізнесі, то їм доводилося пройти через різні робочі моменти. Попри всі обставини для Разіна, за його ж словами, Пугачова продовжує залишатися його наставницею.
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