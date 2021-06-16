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Почему о разводе Пугачевой с Киркоровым объявила Лолита – признание певицы

Сегодня, 12:25

Алла Пугачева и Филипп Киркоров сыграли свадьбу в 1994 году. Они были вместе официально до 2005 года

Лолита объявила о разводе Пугачевой с Киркоровым
Лолита объявила о разводе Пугачевой с Киркоровым
Фото: instagram.com/lolitamilyavskaya, instagram.com/_alla.pugacheva_

Алла Пугачева и Филипп Киркоров развелись больше 15 лет назад. Но в СМИ все еще обсуждают их развод. Появляются и новые подробности о расставании артистов. Так, певица Лолита призналась в YouTube-шоу "Нежный редактор", что именно ей Пугачева и Киркоров доверили рассказать о разводе.

В то время певица была ведущей ток-шоу "Лолита. Без комплексов". В эфире передачи Лолита объявила о разводе со своим супругом Александром Зарубиным. Такой ход подкупил Аллу Пугачеву, которая на тот момент уже рассталась с Филиппом Киркоровым и думала о том, как об этом объявить, чтобы меньше было сплетен в СМИ.

Алла Пугачева и Филипп Киркоров в Киеве
Алла Пугачева и Филипп Киркоров в Киеве
Фото: instagram.com/romanrodin1959/

"Алла Борисовна с Филиппом меня попросили. Еще никто не знал. Они попросили, как доверенное лицо. Позвонили вечером, каждый отдельно со словами: "Можешь это сделать очень тактично, потому что не хотим, чтобы это обросло "желтухой", – рассказала Лолита.

Напомним, Алла Пугачева и Филипп Киркоров прожили в браке 11 лет, но потом в жизни певицы появился Максим Галкин. Не так давно бывшая домработница пары рассказала об этом любовном треугольнике. Она призналась, что Киркоров пытался спасти брак.

Алла Борисовна никак не комментирует брак с Филиппом, а наслаждается семейной жизнью с Максимом Галкиным.

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин
Фото: instagram.com/maxgalkinru

Киркоров второй раз так и не женился. Причина, почему не удалось наладить личную жизнь после развода, проста – ему сложно решиться на новые отношения после полученного опыта.

"Не женился, потому что слишком высока планка. В моей жизни был лозунг: "Полюбить – так королеву, проиграть – так миллион". И королеву я любил, и миллионы проигрывал", – откровенно рассказывал певец в одном из своих интервью.

Ранее стало известно, что Филипп Киркоров грозился покончить с собой после расставания с Аллой Пугачевой.

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