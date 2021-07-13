Чому немає повної інформації про стан МакSим – зізнання менеджерки співачки

Майже місяць співачка МакSим знаходиться в комі у важкому стані. Менеджерка артистки пояснила, чому близькі не коментують ситуацію

Представник МакSим відповіла, чому нічого не розповідають про стан здоров'я співачки / Фото: instagram.com/muztv

Щодня в ЗМІ з'являються різні чутки про здоров'я співачки МакSим , яка вже місяць знаходиться в комі. Найчастіше представники артистки спростовують інформацію, що з'явилася і закликають не вірити чуткам. Під новим постом в Instagram менеджерка МакSим Маргарити Соколової шанувальники співачки безпосередньо запитали, чому, щоб уникнути різних домислів не розповісти, як насправді йдуть справи зі станом здоров'ям виконавиці хіта "Знаешь ли ты". Маргарита Соколова вирішила не ігнорувати це питання.

Існує лікарська таємниця. І без дозволу родичів в тому числі ми не маємо права оголошувати. Кожна інфа має свої межі. І ця інформація стосується лише близького оточення, – відповіла менеджерка МакSим.

Інша підписниуя зазначила, що Маргарита до кінця не спростовує підключення до апарату ЕКМО і допустила, що інформацію про сепсис ЗМІ міг розповісти. Нагадала підписниця і слова священика, який точно був у лікарні, описав те, що бачив, словами людини без медичної освіти. І це схоже на систему ЕКМО.

Ось тому люди схильні вірити анонімним чутками, так як вони побічно підтверджуються, а уповноважені представники всієї правди не кажуть, хоч і не по своїй волі, а люди просто переживають і хочуть знати правду, – зазначила підписниця.

Маргарита не стала далі обговорювати цю тему, а лише зазначила, що надія на поліпшення є.

Правда одна, вона бореться з хворобою. І надія є, і є зрушення позитивні , – написала Соколова.

Нагадаємо, російську співачку МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура, але тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ. Повідомлялося, що у співачки важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і що тепер ураження легень 80%.

Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:

Раніше піар-менеджерка МакSим спростувала інформацію, що співачки вийшла з коми після візиту священика.