МакSим з приватної клініки перевели до звичайної міської лікарні – CМИ

Кілька тижнів відома російська співачка МакSим знаходиться в штучній комі. Вона потрапила до лікарні після свого останнього концерту

Стан МакSим не покращується / Фото: instagram.com/maksimartist

Популярна російська співачка Марина Максимова, відома під псевдонімом МакSим, знаходиться в комі у важкому стані. Недавно в ЗМІ з'явилася інформація, що співачка лежить в приватній клініці в VIP-палаті . Цю новину представник артистки спростував. Однак тепер з'явилися чутки, що співачка лежала в приватній клініці, але її перевели в міську. Розповідаємо, що про це відомо.

Коли МакSим тільки потрапила до лікарні з пневмонією, її продюсер Маргарита Соколова показала в Instagram довідку з приватної клініки, в якій говорилося про госпіталізацію співачки.

Звідки пішли чутки про те, що МакSим лежить в приватній клініці / Фото: instagram.com/sokllovamargarita/

Потім журналісти з'ясували, що мова йде про одну з російських приватних клінік "Медси". Стало відомо, що за життя знаменитості борються найкращі лікарі, двотижневе проживання у VIP-палаті, в якій лежить МакSим, коштує більше 300 тисяч гривень (або 1 мільйон рублів).

Трохи пізніше представники артистки спростували дану інформацію.

"Вона в міській клінічній лікарні", – сказала продюсер МакSим журналістам NEWS.ru , не уточнивши номер медустанови.

На питання про клініку "Медси" продюсер відмовилася відповідати. Приватна клініка теж уникає спілкування з журналістами.

Нагадаємо, співачку госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура, але тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ. Повідомлялося, що у співачки важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і що тепер ураження легень 80%.

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Раніше в Мержі з'явилося відео з того самого виступу, після якого співачка опинилася в лікарні.