МакSим в критичному стані: Почався сепсис – ЗМІ

Стан здоров'я МакSим погіршився. Зараз лікарі активно борються за життя співачки, яка перебуває у штучній комі

Співачка МакSим знаходиться в критичному стані / Фото: instagram.com/maksimartist

Щодня у ЗМІ з'являється інформація про стан здоров'я співачки МакSим, яка вже майже місяць перебуває у комі. Щойно представниця співачки Маргарита Соколова повідомила гарні новини, що МакSим стало трохи краще, як тепер знову в ЗМІ заговорили про нові проблеми зі здоров'ям у артистки.

Марина знову в критичному стані. Вона зараз перебуває у медикаментозному сні, підключена до ШВЛ і ЕКМО. Лікарі зробили Марині свіже КТ і аналіз крові, обстеження показало, що в її легенях найсильніший гнійно-запальний процес. Судячи з усього, почався сепсис, – розповіла подруга МакSим виданню kp.ru.

Нові подробиці про стан здоров'я МакSим / Фото: instagram.com/maksimartist

Поки представники співачки ніяк не прокоментували слова подруги.

Нагадаємо, російську співачку МакSим госпіталізували відразу після концерту в Казані, перед яким у неї піднялася висока температура, але все ж було прийнято рішення не скасовувати виступ. Повідомлялося, що у співачки важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і що тепер ураження легень 80%.

Дивіться повний виступ МакSим з того самого концерту в Казані:

Раніше піар-менеджер МакSим спростувала інформацію, що співачка вийшла з коми після візиту священика.