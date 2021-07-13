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Почему нет полной информации о состоянии МакSим – признание менеджера певицы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
13 июля, 08:43
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Почти месяц певица МакSим находится в коме в я тяжелом состоянии. Менеджер артистки объяснила, почему близкие не комментируют ситуацию
Представитель МакSим ответила, почему ничего не рассказывают о состоянии здоровья певицы
Представитель МакSим ответила, почему ничего не рассказывают о состоянии здоровья певицы / Фото: instagram.com/muztv

Ежедневно в СМИ появляются разные слухи о здоровье певицы МакSим, которая уже месяц находится в коме. Чаще всего представители артистки опровергают появившуюся информацию и призывают не верить слухам. Под новым постом в Instagram менеджера МакSим Маргариты Соколовой поклонники певицы напрямую спросили, почему во избежание разных домыслов не рассказать, как на самом деле обстоят дела с состоянием здоровьем исполнительницы хита "Знаешь ли ты". Маргарита Соколова решила не игнорировать этот вопрос.

Существует врачебная тайна. И без разрешения родственников в том числе мы не вправе оглашать. Каждая инфа имеет свои границы. И эта информация касается только близкого окружения, – ответила менеджер МакSим.

Другая подписчица отметила, что Маргарита до конца не опровергает подключение к аппарату ЭКМО и информацию о сепсисе мог СМИ рассказать кто-то из больницы, считают в Сети. Напомнила подписчица и слова священника, который точно был в больнице, описал то, что видел, словами человека без медицинского образования. И это похоже на систему ЭКМО.

"Вот поэтому люди склонны верить анонимным слухам, так как они косвенно подтверждаются, а уполномоченные представители всей правды не говорят, хоть и не по своей воле, а люди просто переживают и хотят знать правду", — отметила подписчица.

Маргарита не стала дальше обсуждать эту тему, а лишь отметила, что надежда на улучшение есть.

"Правда одна, она борется с болезнью. И надежда есть, и есть подвижки позитивные", — написала Соколова.

Напомним, российскую певицу МакSим госпитализировали сразу после концерта в Казани, перед которым у нее поднялась высокая температура, но тем не менее было принято решение не отменять выступление. Сообщалось, что у певицы тяжелая пневмония и поражение легких 40%. Позже МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Спустя несколько дней появилась информация об ухудшении состояния МакSим и что теперь поражение легких 80%.

Смотрите полное выступление МакSим с того самого концерта в Казани:

Ранее пиар-менеджер МакSим опровергла информацию, что певицы вышла из комы после визита священника.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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