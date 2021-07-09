МакSим намагалися відключити від ЕКМО, але вона не змогла дихати самостійно

Співачка МакSим досі перебуває у важкому стані. Медики не дають ніяких прогнозів щодо її здоров'я. Стало відомо, що зараз у артистки серйозно уражено праву легеню. Як повідомляє Telegram-канал Mash, лікарі намагалися відключити співачку від апарату ЕКМО, але вона не змогла дихати самостійно.
Зараз МакSим знаходиться в стані сопору: пацієнта можна розбудити тільки за допомогою інтенсивних зовнішніх подразників. У неї серйозно уражено праву легеню, до цього органу підключили трубку для відкачування рідини. Крім того, у артистки розвинулася легенева гіпертензія, яка може дати ускладнення на серце, – йдеться в повідомленні.
Російська співачка МакSим знаходиться в штучній комі ось уже кілька тижнів. Вона потрапила в лікарню після свого останнього концерту.
Марину Абросимову (справжнє ім'я співачки) госпіталізували після того, як їй стало погано. Перед концертом артистка відчула нездужання, у неї підвищилася температура, але шоу МакSим не скасувала. Тим більше що експрес-тест на COVID-19 був негативним. Лікарі діагностували їй пневмонію і 40% ураження легень. Незабаром стан МакSим погіршився і її ввели в медикаментозний сон. Пізніше ЗМІ писали, що легені артистки вражені на 80%.
Раніше повідомлялося, що МакSим з приватної клініки перевели в звичайну міську лікарню.