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МакSим намагалися відключити від ЕКМО, але вона не змогла дихати самостійно

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
9 липня, 19:18
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У відомої російської артистки серйозно уражена права легеня. У МакSим також розвинулася легенева гіпертензія. Зараз лікарі активно борються за життя співачки, яка знаходиться в штучній комі
МакSим не змогли відключити від ЕКМО. У артистки уражено легке
МакSим не змогли відключити від ЕКМО. У артистки уражено легке / Фото: instagram.com/maksimartist

Співачка МакSим досі перебуває у важкому стані. Медики не дають ніяких прогнозів щодо її здоров'я. Стало відомо, що зараз у артистки серйозно уражено праву легеню. Як повідомляє Telegram-канал Mash, лікарі намагалися відключити співачку від апарату ЕКМО, але вона не змогла дихати самостійно.

Зараз МакSим знаходиться в стані сопору: пацієнта можна розбудити тільки за допомогою інтенсивних зовнішніх подразників. У неї серйозно уражено праву легеню, до цього органу підключили трубку для відкачування рідини. Крім того, у артистки розвинулася легенева гіпертензія, яка може дати ускладнення на серце, – йдеться в повідомленні.

Піар-директорка МакSим спростувала новину про те, що співачка вийшла з коми
Піар-директорка МакSим спростувала новину про те, що співачка вийшла з коми / Фото: instagram.com/maksimartist

Російська співачка МакSим знаходиться в штучній комі ось уже кілька тижнів. Вона потрапила в лікарню після свого останнього концерту.

Марину Абросимову (справжнє ім'я співачки) госпіталізували після того, як їй стало погано. Перед концертом артистка відчула нездужання, у неї підвищилася температура, але шоу МакSим не скасувала. Тим більше що експрес-тест на COVID-19 був негативним. Лікарі діагностували їй пневмонію і 40% ураження легень. Незабаром стан МакSим погіршився і її ввели в медикаментозний сон. Пізніше ЗМІ писали, що легені артистки вражені на 80%.

Раніше повідомлялося, що МакSим з приватної клініки перевели в звичайну міську лікарню.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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