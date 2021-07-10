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МакSим раптово стало краще після трьох тижнів коми – представниця співачки

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
10 липня, 14:00
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Представниця співачки МакSим повідомила гарну новину – стан артистки покращився. Та лікарі поки не дають втішних прогнозів
Менеджерка МакSим повідомила, що стан співачки покращився
Менеджерка МакSим повідомила, що стан співачки покращився / Фото: instagram.com/maksimartist

Співачці МакSим, яка вже кілька тижнів перебуває в стані штучної коми, стало трохи краще. При цьому лікарі обнадійливих прогнозів поки не дають.

Про те, що стан Марини Абросимової трохи покращився, повідомила її менеджерка Маргарита Соколова у себе в Instagram-профілі.

Любі друзі! Всі ваші молитви і добрі думки і ваші добрі побажання на адресу Марини-Макsим, всі були дуже потрібні і важливі. Лікарі прогнозів подальших не дають поки, але те, що намітилася позитивна динаміка це радість, – написала представниця МакSим в пості.

Про поліпшення також розповіла і піар-менеджерка співачки Яна Богушевська, пише Teleprogramma.pro:

У Марини є позитивна динаміка. Їй стало краще, але більш докладно зможу щось вам сказати після спілкування з лікарями.

Російська виконавиця МакSим вже більше трьох тижнів знаходиться в лікарні, куди вона була госпіталізована у вкрай важкому стані. Її буквально відразу ввели в штучну кому і підключили до апарату штучної вентиляції легенів. Через деякий час з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і що ураження легень становило вже 80%.

Співачка потрапила в лікарню після концерту в Казані. Навіть незважаючи на погане самопочуття MaкSім вирішила не скасовувати концерт.

Співачка МакSим концерт в Казані – дивіться повний виступ:

Нагадаємо, що раніше піар-менеджерка МакSим спростувала інформацію про те, що співачка вийшла з коми після візиту священика.

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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