Переможниця Холостяка Анна Богдан поїхала в Одесу зі своєю екссуперницею Джесікою Чегі

Холостяк Михайло Заливако тим часом повідомив, що поїхав до Харкова. Невже кілька все-таки не разом?

Джессіка Чегі та Анна Богдан Фото: instagram.com/antoniajessica

Невже Михайло Залівако і його обраниця Ганна Богдан все-таки розлучилися після закінчення проєкту "Холостяк-11"? Інакше як пояснити той факт, що Анна полетіла до Одеси разом з Джесікою Чегі – її колишньою суперницею і учасницею проєкту?

Обидві дівчини опублікували в Instagram кадри з аеропорту, а також спільні фото і відео вже з Одеси. На кадрах колишні суперниці обідають в одному з ресторанів міста.

Джессіка Чегі та Анна Богдан Фото: instagram.com/antoniajessica

Примітно, що в цей же час Холостяк Заливако опублікував в Instastories фото, де він сидить за кермом автомобіля. Михайло також запропонував підписникам вгадати, куди він прямує. Правильна відповідь була – Харків, рідне місто Заливако.

Скріншот: Instagram

Раніше ми писали про реакції глядачів на фінал "Холостяка-11".

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