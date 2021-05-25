Юля Зайка порушила правила з Холостяком: Вимкнулися камери, ми почали тікати

Дівчина пригадала ситуацію, яка сталася ще під час зйомок проєкту "Холостяк". Тоді Юлію Бельченко та Михайла Заливака відчитали за порушення

Юля "Зайка" Бельченко з "Холостяка-11" Фото: instagram.com/julz_seven

У фіналі проэкту "Холостяк-11" багато хто був розчарований вибором Михайла Заливака. Глядачі вболівали за Юлю "Зайку", але "хеппі енд" для дівчини не трапився, Холостяк вибрав Анну Богдан.

Тепер Юлія ділиться своїми емоціями і спогадами стосовно участі в проєкті в Instagram. Дівчина розповіла про те, як вони з Заливако одного разу порушили правила шоу.

"Був прикольний момент після закінчення побачення на восьмому тижні. Коли вимкнулися камери, ми з Мішею почали тікати. Сховалися за колоною в цьому ресторані і цілувалися. Нас швидко виявили і вилаяли. Адже контактувати поза камерами нам не можна. В той момент я повірила, що все дійсно по-справжньому", – поділилася Юлія.

Юля "Зайка" Бельченко та Михайло Заливако порушили правила "Холостяка" Фото: instagram.com/julz_seven

Також дівчину запитали, чи залишилися у неї почуття до Холостяка через три місяці після зйомок фіналу проєкту, на що Юля відповіла: "Такі почуття за день не проходять".

Раніше ми писали про реакції глядачів на фінал "Холостяка-11".

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