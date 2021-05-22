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Анна Богдан стала переможницею проєкту Холостяк-11

Сьогодні, 00:03

Відбувся довгоочікуваний фінал реаліті "Холостк-11". Вперше за всю історію проєкту було три фіналістки – Юля "Зайка", Анна Богдан і Розалі Номбре

Анна Богдан і Михайло Заливако
Анна Богдан і Михайло Заливако
Фото: пресслужба, instagram.com/kanyeeebear

Сьогодні, 21 травня, відбувся фінал проєкту "Холостяк-11". На початку випуску Михайло Заливако відправив додому Розал, оскільки зрозумів, що у них швидше дружні стосунки, а не романтичні.

Після цього залишилося зробити вибір – Анна Богдан або Юля "Зайка". Переможницею проєкту "Холостяк-11" стала Анна Богдан.

"Я не закоханий. Я люблю тебе, а це більше, ніж закоханість", – сказав Михайло Анні.

До обох дівчат у Холостяка були почуття, проте Анна, схоже, "вистрілила" в серці Холостяка влучніше.

Анна Богдан стала переможницею проекту "Холостяк-11"
Анна Богдан стала переможницею проекту "Холостяк-11"
Фото: скриншот

Стосунки фіналісток з Холостяком

З Анною у Михайла не відразу склалися хороші стосунки – Холостяк зізнався, що на початковому етапі він навіть хотів відправити дівчину додому – їхнє спілкування не складалося. Однак пізніше вcе різко змінилося – Анна стала більш відкритою і доброзичливою.

Анна Богдан
Анна Богдан
Фото: instagram.com/hannastorozhuk

Що стосується Юлі "Зайчии" – то тут все з точністю до навпаки. Спочатку вони з Михайлом ладнали – дівчина дуже здивувала Холостяка, прийшовши на першу вечірку в величезному костюмі зайця (звідси й прізвисько – Зайка). Між ними відразу виникла взаємна симпатія.

Юлія "Зайка" Бельченко з "Холостяка-11"
Юлія "Зайка" Бельченко з "Холостяка-11"
Фото: instagram.com/julz_seven

Пізніше поведінка дівчини змінилося – Юля не могла розібратися в своїх почуттях, майже завжди дівчина була досить змарнілою, не проявляла ініціативу, з Михайлом у них виникали суцільні непорозуміння. Все привело до того, що дівчина залишила проєкт в дев'ятому випуску.

Приїхавши додому Юлія усвідомила, що вона любить Михайла і не готова його відпускати. Дівчина написала листа Холостякові з проханням зустрітися і поговорити. Заливако погодився і все це призвело до повернення Юлі "Зайки" на проєкт.

У фіналі проєкту Юля навіть вимовила три дуже важливих слова: "Я тебе кохаю", але не почула те ж саме у відповідь.

Михайло Заливако зізнався, що його серце "тьохнуло" під час першої зустрічі з Юлею. Він відчував до дівчини щиру симпатію, але це була не любов.

Нагадаємо, Розалі сподівається зустріти чоловіка мрії після вильоту з "Холостяка-11".

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