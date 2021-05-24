Дякую проєкту за Аню: Холостяк Заливако про свою обраницю, але фанати обурюються

31-річний Михайло Заливако поділився емоціями від участі в проєкті "Холостяк" і подякував команді, яка з ним працювала

Михайло Заливако про проєкт "Холостяк" Фото: instagram.com/kanyeeebear

Харківський бізнесмен Михайло Заливако, який раніше прокоментував фінал "Холостяка-11", подякував проєкту за зустріч зі своєю коханою. Михайло розмістив окремий допис у соцмережі, в якому відзначив заслуги команди проєкту.

В Instagram Михайло Заливако опублікував фото, як знімали "Холостяк" у Дубаї. Команда проєкту зробила групове фото на відкритій терасі, яка і стала головною локацією фіналу шоу. Михайло зізнався: раніше думав, що йому складно буде казати щось на камеру. Зрештою все пройшло дуже легко і невимушено.

"І впевнений, що це заслуга саме команди, яка була зі мною. Сказати, що я був у кайфі, – нічого не сказати! Наскільки ці люди професіонали своєї справи, наскільки все масштабно і чітко... Тому я почувався максимально комфортно. Звісно, це було б складніше зробити, якби не Гриша!" – написав Михайло Заливако, маючи на думці ведучого Григорія Решетника.

Насамкінець Михайло не зміг не згадати свою кохану – Анну Богдан.

"А головне – спасибі проєкту за Аню. Я вже не раз казав, що я прийшов сюди вчасно", – написав Заливако.

Михайло Заливако і Анна Богдан Фото: instagram.com/hannastorozhuk

У коментарях підписники Михайла продовжили висловлювати невдоволення його вибором у кінці проєкту.

"Шкода вас, чесно кажучи..."

"Я взагалі не розумію, навіщо було повернути Юлю на фінал? Щоб жорстко принизити".

"Ви мене вибачте, правда, але так сухо написано і офіційно, слова про Аню, і в неї про Вас..."

Інші, навпаки, підтримали Михайла та Анну.

"Мишко, будьте щасливі і не звертайте увагу на злісні коментарі. Це твій вибір і твоє життя".

"Які дивні люди. Ви що – судді? Кого ви судите? Він вибрав Аню, йому з нею жити – не вам".

Нагадаємо, що раніше в Мережі емоційно відреагували на фінал "Холостяка-11".

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