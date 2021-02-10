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Співак Шура шокував екстремальним схудненням на 35 кг: до і після (фото)

Сьогодні, 15:15

Артист був змушений піти на такі заходи

Російська зірка естради Олександр Медведєв, відомий публіці як співак Шура, напередодні Дня всіх закоханих, вирішив здивувати фанатів своєї трансформацією.

Артистові вдалося скинути 35 кілограмів, а про що він і повідомив у своєму Instagram-акаунті. При цьому Шура зазначив, що з подивом дивиться на свої колишні фото.

"Просто так. Переглядаю старі фотографії, і не можу повірити, що я схуд на 35 кг! Ряха звичайно у мене була знатна. Бережіть себе і стежте за своїм здоров'ям!", – написав Шура Медведєв.

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Але причиною схуднення стали зовсім не сучасні тренди на спорт, а лікування грижі в шлунку. Шура переніс операцію в березні минулого року і тоді дізнався, що грижа могла утворитися як наслідок зайвої ваги. За рекомендацією лікарів артисту потрібно було схуднути на 30-40 кілограмів.

Співак Шура до і після схуднення
Співак Шура до і після схуднення
Фото: instagram.com/shuramedvedev

Якщо згадати, як виглядав співак в 90-ті, то зараз він став виглядати майже так само.

Шура в молодості
Шура в молодості
Фото: Instagram.com

Раніше режисер Оксана Байрак зізналася, на скільки схудла під час участі в шоу "Маска".

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співак схуднення Шура
Джерело: instagram.com/shuramedvedev
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