Голлівудське агентство розірвало контракт із Армі Хаммером. Це кінець кар'єри?

На тлі скандалу актор вже покинув кілька проектів

Голлівудське агентство WME відмовилася співпрацювати із Армі Хаммером і розірвало з ним контракт в результаті скандальних постів актора в соціальних мережах, які просочилися в мережу. Раніше Хаммер покинув два проекти – серіал про створення "Хрещеного батька" та екшен-комедію "Швидкісне весілля", пише Deadline .

Відмову від зйомок у кіно Армі прокоментував так: "Я не відповідаю на цю нісенітницю, але в світлі злісних і помилкових атак в Інтернеті на мене, я не можу з чистою совістю залишити своїх дітей на 4 місяці і зніматися у фільмі в Домінікані. Lionsgate підтримує мене в цьому, і я їм за це вдячний".

Актор Армі Хаммер Фото: Imdb.com

Проте, агентство Endeavour Group Holdings, що до недавнього часу займалося кар'єрою Хаммера, в односторонньому порядку розірвало контракт з актором.

Адвокат Армі Хаммера Ендрю Бреттлер вважає, що заяви на адресу знаменитості "явно не відповідають дійсності", а сексуальні зв'язки між ним та його партнерами відбувалися за взаємною згодою. Юрист переконаний, що всі звинувачення – спроба заплямувати репутацію його клієнта.

Армі Хаммер знявся в таких фільмах, як "Агенти А.Н.К.Л.", "Соціальна мережа", "За статевою ознакою", "Самотній рейнджер". В останній картині його колегою був Джонні Депп, який, до слова, зараз також зазнає труднощів у кар'єрі.

Джонні Депп і Армі Хаммер у фільмі "Самотній рейнджер"

Фото: IMDb

Нагадаємо, що Деппа звільнили з третьої частини "Фантастичних звірів" через його скандальне розлучення із Ембер Герд.

Раніше стало відомо, що Армі Хаммер хотів задушити свою собаку і зберігав манекени для зв'язування в підвалі .

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