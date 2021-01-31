Софія Стужук зізналася, скільки набрала зайвих кілограмів

Блогерка розвіяла чутки про зміни в своїй зовнішності

Блогерка Софія Стужук, яка раніше показала перший ювілей сина Давида після смерті його батька, підтвердила припущення підписників про те, що набрала вагу. 25-річна зірка повідомила, що вона дійсно поправилась на 10 кілограмів за останній рік, а за цим з'явилася набряклість обличчя, що й помітили її шанувальники.

Днями в Instagram у Софії Стужук запитали, що сталося з її обличчям, адже тепер її не впізнати. На що Софія сама вирішила відповісти, щоб розвіяти чутки про уколи філерами.

Софія Стужук Фото: instagram.com/sofia_stuzhuk/

"Воно надуте, тому що я на 10 кг більше стала. Не волайте. Не вистачало до цього жирку філерів додати", – відповіла користувачу Софія Стужук.

Скріншот Instagram

Блогерка додала, що у неї зроду набрякле обличчя, але стрес, гормональний збій і зайві кілограми призвели до змін.

Скріншот Instagram

Нагадаємо, що торік від ускладнень, викликаних коронавірусною хворобою, помер 34-річний чоловік Софії Стужук.

Раніше ми поділилися історією подружжя, яке скинуло 90 кілограмів без дієт і спорту.

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