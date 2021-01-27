Перші собаки США: Джо Байден привіз своїх улюбленців у Білий дім (відео)

У сім'ї Байденів є дві вівчарки, одна з них – з притулку

Президент США Джо Байден, інавгурація якого відбулася 20 січня, вже переїхав до Білого дому і перевіз туди своїх домашніх тварин – вівчарок Чемпа і Мейжор.

І тепер вперше в історії США в Білому домі живе собака з притулку – це Мейжор, яка з'явилася в родині президента кілька років тому. А ось пес Чемп (скорочено від Чемпіон) радує господарів уже 13 років.

Джо Байден зі своїм собакою Мейжор Фото: instagram.com/joebiden

Яких тільки тварин не бачила резиденція президента: були коти і єноти, качки і вівці, коні, кози і навіть алігатор. Традицію тримати в Білому домі домашніх улюбленців перервав хіба що Дональд Трамп – у нього їх не було.

Джо та Джилл Байден з їхнім собакою Чемпом Фото: instagram.com/joebiden

Традиції тримати чотирилапих у Білому домі понад 150 років. Першим був пес Воррена Гардінга, 29-го президента США. Новину про тер'єра друкували навіть в окремій газеті. У його наступника Келвіна Куліджа улюбленцем сім'ї був єнот. Президент Теодор Рузвельт, кажуть, мав цілий зоопарк. У Дорджа Буша-старшого з дружиною жила Міллі – спанієль. Про неї потім написали книгу. У Клінтонів були коти і собаки. У сім'ї Обами було кілька собак породи португальський вассерхунд.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, на сімейному фото Байденів помітили Меган Маркл.

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