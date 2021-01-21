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Меган, це ти? На сімейному фото Байденів помітили герцогиню Сассекську

Сьогодні, 16:49

Дочку Джо Байдена Ешлі сплутали з Меган Маркл

У середу, 20 січня, відбулася урочиста інавгурація 46-го президента Джо Байдена. Після офіційної частини Джо зі своєю дружиною Джилл сфотографувалися в колі сім'ї, про яку ми вже розповіли раніше. Це фото викликало ажіотаж в Мережі! І не через те, що на ньому зібралася майже вся сім'я Байден, а тому що на знімку помітили...Меган Маркл!

Поспішаємо вас заспокоїти, дівчина в смокінгу на фото – не Меган, а дочка Джо і Джилл – Ешлі Байден. Інше освітлення, вдалий ракурс і Ешлі в одну мить "перетворилася" в герцогиню Сассекську.

Дочку Джо Байдена порівняли з Меган Маркл
Дочку Джо Байдена порівняли з Меган Маркл
Фото: Getty Images, instagram.com/oprahmagazine

"Я подумала, що це Меган Маркл", "Дочка Байдена і Меган виглядають як сестри", – пишуть в Мережі.

Скріншот: instagram.com/oprahmagazine

Сьогодні.Lifestyle порилися в архівах і вирішили знайти фото Меган Маркл, на якому вона одягнена в схожому стилі з Ешлі. Дійсно, щось є!

Фото: Getty, instagram.com/oprahmagazine

Нагадаємо, Кеті Перрі заспівала на концерті в честь інавгурації Байдена.

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