Поки чоловік за головного: що Джилл Байден буде робити як перша леді США

Джилл не планує кидати свою основну роботу

Після сьогоднішньої інавгурації Джилл Байден офіційно можна називати новою першою леді США. І поки її чоловік Джо керуватиме країною, 69-річна Джилл не збирається кидати свою діяльність за межами Білого дому.

Чим Джилл Байден займеться будучи першою леді, і що від неї очікувати, читайте далі в матеріалі.

Джилл та Джо Байдени Фото: instagram.com/drbiden

Як Джилл зустріла Джо Байдена

Джилл і Джо познайомилися, коли майбутній президент був 33-річним сенатором штату Делавер, і до того ж вдівцем. Його дружина загинула, залишивши Байдену двох синів.

Політик п'ять разів робив пропозицію Джилл, але та відмовляла, боячись знову виходити заміж – на момент їхнього знайомства дівчина переживала шлюборозлучний процес.

Джилл і Джо Байден, 1975 рiк

Фото: twitter.com/DrBiden

Незабаром пара одружилася, а Джилл народила дівчинку. Разом із нею вона виховувала синів Джо. У газетах писали, що якось вранці, коли Байден чистив зуби, до нього у ванну забігли Бо та Хантер і сказали: "Папа, здається, нам пора одружитися на Джилл".

Скріншот: newspapers.com

Джилл Байден – перша працююча FOTUS

За професією Джилл Байден – вчителька. Вона амбітна, працьовита, має ступінь доктора наук. Джилл давно дала зрозуміти, що сім'я і діяльність чоловіка анітрохи не заважають її особистій кар'єрі, яка для жінки далеко не на останньому місці.

Джилл Байден Фото: Getty Images

Джилл встигала допомагати Джо Байдену, брала участь у президентських кампаніях, виступала з Мішель Обамою перед натовпами, а після проводила час із учнями, відповідально виконуючи роль вчительки.

Саме тому Джилл планує працювати за межами Білого дому, продовжуючи свою кар'єру професорки англійської мови в Громадському коледжі Північної Вірджинії.

Що Джилл Байден буде робити як перша леді США

За кілька років Джилл і Джо Байден побудували образ зразкової американської сім'ї. Прихильники порівнюють пару із Бараком та Мішель Обама.

Джилл Байден активна і сучасна жінка, яка буде використовувати свій статус господині Білого дому для просування власних ініціатив.

Джо і Джилл Байден Фото: Getty Images

Перша леді Сполучених Штатів – посада, хоч і не прописана в американській конституції, але від цього не менш важлива і впливова.

Меланія Трамп під час президентства свого чоловіка займалася боротьбою з буллінгом, Мішель Обама просувала спорт і підтримувала американських військових, Гілларі Клінтон працювала над реформою охорони здоров'я. Що ж буде робити Джилл Байден – покаже час.

Джо та Джилл Байдени. Фото: facebook.com/joebiden

Ймовірно, що як учитель вона буде стурбована питаннями освіти і тими ініціативами, якими займалася ще будучи другою леді.

В інтерв'ю Джилл неодноразово озвучувала, що має намір приділяти пріоритетну увагу дошкільній освіті та дитячого садка: "Нам потрібні хороші програми читання, і нам потрібна рівність у школах. Ми конкуруємо на цьому глобальному ринку, і положення США має покращитися".

Нагадаємо, раніше ми писали, що буде носити Джилл Байден на посаді першої леді США, порівнювали її стиль з Меланією Трамп і Мішель Обама.

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