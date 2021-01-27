Первые собаки США: Джо Байден привез своих питомцев в Белый дом (видео)

У семьи Байден есть две овчарки, одна из них – из питомника

Президент США Джо Байден, инаугурация которого прошла 20 января, уже переехал в Белый дом и перевез туда своих домашних животных – овчарок Чэмпа и Мэйжор.

И теперь впервые в истории США в Белом доме живет собака из приюта – это Мэйжор, которая появилась в семье президента пару лет назад. А вот пес Чэмп (сокращенно от Чемпион) радует хозяев уже 13 лет.

Джо Байден со своей собакой Мэйжор Фото: instagram.com/joebiden

Каких только животных не видела резиденция президента: были коты и еноты, утки и овцы, лошади, козы и даже аллигатор. Традицию держать в Белом доме домашних любимцев прервал разве что Дональд Трамп – у него питомцев не было.

Джо и Джилл Байден с их собакой Чэмпом Фото: instagram.com/joebiden

Традиции держать четвероногих в Белом доме – более 150 лет. Первым был пес Уоррена Гардинга, 29-го президента США. Новость о терьере печатали даже в отдельной газете. У его преемника, Келвина Кулиджа – любимцем семьи был енот. Президент Теодор Рузвельт, говорят, имел целый зоопарк. У Дорджа Буша-старшего с женой жила Милли – спаниель. О ней потом написали книгу. У Клинтонов были коты и собаки. В семье Обамы – несколько собак породы португальский вассерхунд.

Видео: Сегодня

Напомним, на семейном фото Байденов заметили Меган Маркл.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться