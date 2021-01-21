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Знайомтеся, сім онуків президента США Джо Байдена – що про них відомо

Сьогодні, 14:10

Молоді Байдени були помічені в Instagram і TikTok

Вчора відбулася довгоочікувана інавгурація Джо Байдена, яку вже встигли назвати наймоднішим заходом року.

Тепер, коли обраний президент США став главою Білого дому, його міцні стосунки з його великою родиною важливі як ніколи раніше. Ще під час передвиборчої кампанії в центрі уваги опинилася зворушлива історія родини Байдена – втрата двох дітей і першої дружини, а також багаторічна любов з його дружиною Джилл.

Онуки Джо Байдена
Онуки Джо Байдена
Фото: instagram.com/naomibiden

Тому не дивно, що всі погляди прикуті до спадкоємців Джо Байдена – двох дітей – Ешлі й Хантера, та до сімох онуків. Наймолодшому з онуків Байдена – всього сім місяців, а старшій внучці – 27 років. Отже, що ж про них відомо на цей момент?

Наомі Байден

Наомі Байден
Наомі Байден
Фото: instagram.com/naomibiden

Наомі Байден – старша дочка молодшого сина Джо Байдена, Хантера. Її назвали на честь молодшої дочки Байдена, яка загинула в автокатастрофі разом з його першою дружиною. Коли Джо Байден був віцепрезидентом, Наомі супроводжувала його під час міжнародних візитів, їздила з ним до Китаю і Нової Зеландії. 27-річна Наомі – єдина з онуків президента США, хто активно веде соцмережі, тому завдяки її Instagram можна побачити й інших молодих Байденів.

Наомі зустрічається зі студентом юридичного факультету, Пітером Нілом. Сама ж Наомі випустилася в травні минулого року.

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Наталі Байден

Наомі Байден (зліва) і Наталі Байден (праворуч)
Наомі Байден (зліва) і Наталі Байден (праворуч)
Фото: instagram.com/naomibiden

Наталі Байден – дочка старшого сина Джо Бо Байдена, який помер від раку мозку у 2015 році. Наталі більш замкнута, ніж її сестра Наомі, і веде приватний Instagram-акаунт.

Наталі можна було побачити під час прямого ефіру дочки Сінді Кроуфорд, Каї Гербер. Модель зібрала Наомі та Наталі Байден, щоб вони всі разом відповіли на питання молодого покоління про вибори.

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Фінеган Байден

Фіннеган з Джо Байденом
Фіннеган з Джо Байденом
Фото: Getty Images

Як ви вже зрозуміли, онуки Байдена не просто так отримали свої імена. Ось і Фінеган, яка народилася у 2000 році, назвали на честь матері Джо Байдена. А тато Фінеган – Хантер. Свого часу Фіннеган теж подорожувала з Джо світом, коли той був віцепрезидентом. Зараз Фінеган вчиться в Університеті Пенсільванії.

Мейсі Байден

Скріншот Twitter

Молодша дочка Хантера Байдена, 20-річна Мейсі теж супроводжувала свого дідуся під час міжнародних візитів. Мейсі закінчила школу у 2019-му і ще зі шкільної лавки дружить з дочкою Барака Обами, Сашею.

За словами Мейсі, Джо Байден завжди ставив в пріоритет важливі події в її житті.

"Він приходив, наприклад, на всі мої футбольні матчі, ігри по лакросу, баскетболу. І це завжди було кумедно, тому що я думала: "Здається, я бачила тебе по телевізору близько 30 хвилин назад, як ти щойно опинився тут? І він відповідав: "Не переживай, я знав, що сьогодні твоя велика гра", – розповіла Мейсі в Good Morning America.

Мейсі також почала вести TikTok, де в основному публікує комічні відео, скетчі та рецепти напоїв.

@scoobeydoobey

Short film. Directed produced and written by Maisy

Pop Smoke candy shop – EZD

Роберт Байден II

Скріншот з Twitter (Роберт Хантер з сестрами)

14-річний Роберт Хантер – молодша дитина загиблого сина Джо, Бо Байдена. Роберта назвали на честь його дядька Хантера.

У Джо Байдена є ще двоє онуків. У 2018 році син Джо, Хантер Байден став батьком дитини молодої Ланден Алексіс Робертс, яка, імовірно, працювала стриптизеркою. У 2020 році було підтверджено батьківство Хантера.

А у 2019 році Хантер одружився з режисеркою Мелісою Коен і на початку пандемії, в березні минулого року, у них народився син.

Раніше ми розповіли, який наряд для інавгурації вибрала Джилл Байден.

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