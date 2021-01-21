Знайомтеся, сім онуків президента США Джо Байдена – що про них відомо

Молоді Байдени були помічені в Instagram і TikTok

Вчора відбулася довгоочікувана інавгурація Джо Байдена, яку вже встигли назвати наймоднішим заходом року.

Тепер, коли обраний президент США став главою Білого дому, його міцні стосунки з його великою родиною важливі як ніколи раніше. Ще під час передвиборчої кампанії в центрі уваги опинилася зворушлива історія родини Байдена – втрата двох дітей і першої дружини, а також багаторічна любов з його дружиною Джилл.

Онуки Джо Байдена Фото: instagram.com/naomibiden

Тому не дивно, що всі погляди прикуті до спадкоємців Джо Байдена – двох дітей – Ешлі й Хантера, та до сімох онуків. Наймолодшому з онуків Байдена – всього сім місяців, а старшій внучці – 27 років. Отже, що ж про них відомо на цей момент?

Наомі Байден

Наомі Байден Фото: instagram.com/naomibiden

Наомі Байден – старша дочка молодшого сина Джо Байдена, Хантера. Її назвали на честь молодшої дочки Байдена, яка загинула в автокатастрофі разом з його першою дружиною. Коли Джо Байден був віцепрезидентом, Наомі супроводжувала його під час міжнародних візитів, їздила з ним до Китаю і Нової Зеландії. 27-річна Наомі – єдина з онуків президента США, хто активно веде соцмережі, тому завдяки її Instagram можна побачити й інших молодих Байденів.

Наомі зустрічається зі студентом юридичного факультету, Пітером Нілом. Сама ж Наомі випустилася в травні минулого року.

Наталі Байден

Наомі Байден (зліва) і Наталі Байден (праворуч) Фото: instagram.com/naomibiden

Наталі Байден – дочка старшого сина Джо Бо Байдена, який помер від раку мозку у 2015 році. Наталі більш замкнута, ніж її сестра Наомі, і веде приватний Instagram-акаунт.

Наталі можна було побачити під час прямого ефіру дочки Сінді Кроуфорд, Каї Гербер. Модель зібрала Наомі та Наталі Байден, щоб вони всі разом відповіли на питання молодого покоління про вибори.

Фінеган Байден

Фіннеган з Джо Байденом Фото: Getty Images

Як ви вже зрозуміли, онуки Байдена не просто так отримали свої імена. Ось і Фінеган, яка народилася у 2000 році, назвали на честь матері Джо Байдена. А тато Фінеган – Хантер. Свого часу Фіннеган теж подорожувала з Джо світом, коли той був віцепрезидентом. Зараз Фінеган вчиться в Університеті Пенсільванії.

Мейсі Байден

Скріншот Twitter

Молодша дочка Хантера Байдена, 20-річна Мейсі теж супроводжувала свого дідуся під час міжнародних візитів. Мейсі закінчила школу у 2019-му і ще зі шкільної лавки дружить з дочкою Барака Обами, Сашею.

За словами Мейсі, Джо Байден завжди ставив в пріоритет важливі події в її житті.

"Він приходив, наприклад, на всі мої футбольні матчі, ігри по лакросу, баскетболу. І це завжди було кумедно, тому що я думала: "Здається, я бачила тебе по телевізору близько 30 хвилин назад, як ти щойно опинився тут? І він відповідав: "Не переживай, я знав, що сьогодні твоя велика гра", – розповіла Мейсі в Good Morning America.

Мейсі також почала вести TikTok, де в основному публікує комічні відео, скетчі та рецепти напоїв.

Роберт Байден II

Скріншот з Twitter (Роберт Хантер з сестрами)

14-річний Роберт Хантер – молодша дитина загиблого сина Джо, Бо Байдена. Роберта назвали на честь його дядька Хантера.

У Джо Байдена є ще двоє онуків. У 2018 році син Джо, Хантер Байден став батьком дитини молодої Ланден Алексіс Робертс, яка, імовірно, працювала стриптизеркою. У 2020 році було підтверджено батьківство Хантера.

А у 2019 році Хантер одружився з режисеркою Мелісою Коен і на початку пандемії, в березні минулого року, у них народився син.

Раніше ми розповіли, який наряд для інавгурації вибрала Джилл Байден.

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