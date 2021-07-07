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Борис Моїсеєв не повернеться на сцену – представник співака

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
7 липня, 14:46
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В останні роки 67-річний артист не виступає і на зіркові тусовки вже не ходить. Концертний директор Бориса Моїсеєва підтвердив чутки, що співак не повернеться на сцену
Борис Моїсеєв
Борис Моїсеєв / Фото: Instagram

Після перенесеного другого інсульту Борис Моїсеєв майже не з'являється на публіці. Поява артиста на дні народження Крістіни Орбакайте стала для багатьох справжнім сюрпризом. Зазначається, що співак на заході уникав спілкування з пресою і зірковими колегами. Про стан здоров'я Моїсеєва ходить багато чуток, представник артиста вирішив порушити мовчання.

Директор артиста Сергій Горох спростував інформацію, що Борис Моїсеєв знаходиться у важкому стані.

"Все добре з Борисом Михайловичем, знаходиться в Юрмалі на відпочинку", – розповів Сергій Telegram-каналу "Звездач".

Борис Моїсеєв не збирається повертатися на сцену
Борис Моїсеєв не збирається повертатися на сцену / Фото: Instagram

Також директор співака зізнався, що Моїсеєв не збирається повертатися на сцену.

"Виступати він не планує, на жаль. Він закінчив свою гастрольну діяльність і знаходиться на заслуженому відпочинку ", – розповів представник Моїсеєва.

Нагадаємо, що в 2010 році співак Борис Моїсеєв пережив інсульт. В результаті зупинки серця він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Однак незабаром артисту вдалося успішно відновитися і навіть повернутися до виступів. Інсульт, що трапився в 2015 році, значно погіршив його стан. Нещодавно Альона Апіна заявила, що Борис Моїсеєв знаходиться у важкому стані , але представник артиста цю інформацію не підтвердив.

Кому зірки довіряють своє здоров'я – дивіться в сюжеті:

Раніше ми розповідали, як зараз виглядає Борис Моїсеєв .

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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