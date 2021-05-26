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Після чуток про важкий стан Борис Мойсеєв вперше з'явився на зірковій вечірці

Сьогодні, 16:10

В останні роки 67-річний артист не виступає і на зіркові тусовки вже не ходить. Поява Мойсеєва на вечірці Орбакайте стало сюрпризом для багатьох

Після перенесеного другого інсульту Борис Мойсеєв майже не з'являється на публіці. Про стан здоров'я співака в ЗМІ ходить багато чуток , але представника артиста все спростовують. Присутність Мойсеєва на дні народження доньки Алли Пугачової Крістіни Орбакайте стала для шанувальників приємним сюрпризом.

Варто зазначити, що це перша поява Бориса Мойсеєва на світському заході за довгий час. Фото з святкування 50-річчя Крістіни Орбакайте артист опублікував у себе в Instagram.

Борис Мойсеєв і Христина Орбакайте
Борис Мойсеєв і Христина Орбакайте
Фото: instagram.com/bmoiseevpro

Як пише видання StarHit , артист намагався не потрапляти в об'єктиви фотокамер і тримався осторонь від гостей.

Нагадаємо, що в 2010 році співак Борис Мойсеєв пережив інсульт. В результаті зупинки серця він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Однак незабаром артисту вдалося успішно відновитися і навіть повернутися до виступів. Інсульт, що трапився в 2015 році, значно погіршив його стан. Нещодавно Альона Апіна заявила, що Борис Мойсеєв знаходиться у важкому стані , але представник артиста цю інформацію спростував.

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