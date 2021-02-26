Альона Апіна розповіла про важкий стан Бориса Моїсеєва: Ледве розмовляє

Співачка зізналася, що рідко зараз бачиться з другом

Уже не перший рік в Мережі говорять про самопочуття співака Бориса Моїсеєва після перенесеного інсульту. Рідкісні новини, які з'являються не радують шанувальників. Наближені до артиста люди кажуть, що стан артиста важкий. Про те, що Моїсеєв погано себе почуває, підтвердила і його подруга, співачка Альона Апіна в інтерв'ю для програми " Доля людини ".

За словами співачки, Борис, котрий переніс інсульт, хворіє і почувається недобре.

"І дуже шкода, що такі великі артисти так себе почувають. Він стільки радості дарував нам усім. Тобто цієї людини було неможливо приймати без посмішки. Можна по-різному ставитися до того, що він робив, але це завжди було весело, задерикувато, епатажно. Шкода, що він хворий зараз. Треба побажати йому здоров'я "", – сказала Олена.

Альона Апіна і Борис Моїсеєв Фото: Instagram, instagram.com/neapina

Співачка зазначила, що рідко зараз бачиться з Мойсеєвим.

"Щоб з ним поговорити, треба бути довго поруч. Він важко розмовляє. Складно зрозуміти думки, які він хоче висловити. Він прекрасна, вразлива людина, дуже самотній ", – розповіла Апіна.

Нагадаємо, в 2010 році співак Борис Моїсеєв пережив інсульт. В результаті зупинки серця він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Однак незабаром артисту вдалося успішно відновитися і навіть повернутися до виступів. Інсульт, що трапився в 2015 році, значно погіршив його стан.

Раніше ми розповідали, що Олену Апіна внесли до чорного списку Мінкульту.

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