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Як виглядає Борис Мойсеєв після другого інсульту – співака не впізнати

Сьогодні, 15:52

Вчора співак відзначав день народження

Після того, як представник Бориса Мойсеєва спростував інформацію про важкий стан артиста , в Мережі з'явилися свіжі фото співака. Близька подруга опублікувала фото в Instagram , як зараз виглядає артист.

Вчора Борису Мойсеєву виповнилося 67 років. Як відомо, артист вже довгий час бореться з наслідками інсульту і майже не з'являється на публіці. Але друзі вирішили підняти йому настрій і влаштували співакові свято. Близька подруга Світлана Чабанова поділилася фото з святкування.

Багато хто любить свята за зустрічі з близькими. Але ось питання, що ж їм подарувати часом важко вирішити. Якщо ви все ще не придумали, які подарунки будете дарувати на 8 Березня, пропонуємо подивитися наші небанальні ідеї і це питання відразу ж вирішиться.

"Хто сказав, що день народження сумне свято? Посиділи, позгадувати, насміялися від душі на дні народження дорогого друга", – підписала фото Світлана.

Борис Мойсеєв
Борис Мойсеєв
Фото: instagram.com/chabanova73/

Борис Мойсеєв
Борис Мойсеєв
Фото: instagram.com/chabanova73/

Нагадаємо, що в 2010 році співак Борис Моїсеєв пережив інсульт. В результаті зупинки серця він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Однак незабаром артисту вдалося успішно відновитися і навіть повернутися до виступів. Інсульт, що трапився в 2015 році, значно погіршив його стан. Нещодавно Альона Апіна заявила, що Борис Моїсеєв знаходиться у важкому стані , але представник артиста цю інформацію спростував.

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Борис Моїсеєв
Джерело: instagram.com/chabanova73/
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