Лілія Ребрик серйозно травмувала ногу на зйомках

Лілія Ребрик провела сьогодні ефір програми "Ранок з Україною" без підборів. Як розповіла телеведуча, вона на зйомках пошкодила зв'язки на нозі

Лілія Ребрик травмувала ногу / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ведуча програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Лілія Ребрик, котора недавно здійснила дитячу мрію , Травмувала ногу. У телеведучої пошкоджені зв'язки на нозі.

" У когось понеділок день важкий, а в мене таким виявився четвер! І що цікаво – жодних "упал-очнулся-гипс"! Схема була така: "Упал-очнулся- пошкодження зв’язки", і це дорівнює двом тижням у бандажі, спокої, без підборів і на знеболювальних! Але й не думайте: навіть це не виб’є мене з ладу! ", – розповіла Лілія у себе в Instagram.

Телеведуча телеканалу "Україна" не втрачає оптимізму і опублікувала відео, на якому чоловік Андрій Дикий носить її на руках.

Підписники підтримали Лілію в коментарях.

"Лілія, якнайшвидшого одужання Вам! Дуже здивувалася, побачивши Вас сьогодні в "Ранку "без підборів. Захоплююся бойовим настроєм і бадьорістю духу!"

"Хороша пара. А мені завжди здається, що Лілія ніколи не сумує, це так прекрасно, більше б таких людей"

"Ммм, як мило якнайшвидшого одужання вам"

Зазначимо, днями телеведуча Олена Кравець зламала ногу, заплутавшись в штанях. У артистки перелом плюснової кістки.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Лілія Ребрик для програми "Зірковий шлях":

Раніше Лілія Ребрик вразила вражаючою розтяжкою.