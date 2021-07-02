Лілія Ребрик серйозно травмувала ногу на зйомках

Ведуча програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Лілія Ребрик, котора недавно здійснила дитячу мрію , Травмувала ногу. У телеведучої пошкоджені зв'язки на нозі.
" У когось понеділок день важкий, а в мене таким виявився четвер! І що цікаво – жодних "упал-очнулся-гипс"! Схема була така: "Упал-очнулся- пошкодження зв’язки", і це дорівнює двом тижням у бандажі, спокої, без підборів і на знеболювальних! Але й не думайте: навіть це не виб’є мене з ладу! ", – розповіла Лілія у себе в Instagram.
Телеведуча телеканалу "Україна" не втрачає оптимізму і опублікувала відео, на якому чоловік Андрій Дикий носить її на руках.
Підписники підтримали Лілію в коментарях.
- "Лілія, якнайшвидшого одужання Вам! Дуже здивувалася, побачивши Вас сьогодні в "Ранку "без підборів. Захоплююся бойовим настроєм і бадьорістю духу!"
- "Хороша пара. А мені завжди здається, що Лілія ніколи не сумує, це так прекрасно, більше б таких людей"
- "Ммм, як мило якнайшвидшого одужання вам"
Зазначимо, днями телеведуча Олена Кравець зламала ногу, заплутавшись в штанях. У артистки перелом плюснової кістки.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Лілія Ребрик для програми "Зірковий шлях":