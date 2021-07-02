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Лілія Ребрик серйозно травмувала ногу на зйомках

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
2 липня, 13:11
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Лілія Ребрик провела сьогодні ефір програми "Ранок з Україною" без підборів. Як розповіла телеведуча, вона на зйомках пошкодила зв'язки на нозі
Лілія Ребрик травмувала ногу
Лілія Ребрик травмувала ногу / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ведуча програми "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" Лілія Ребрик, котора недавно здійснила дитячу мрію , Травмувала ногу. У телеведучої пошкоджені зв'язки на нозі.

" У когось понеділок день важкий, а в мене таким виявився четвер! І що цікаво – жодних "упал-очнулся-гипс"! Схема була така: "Упал-очнулся- пошкодження зв’язки", і це дорівнює двом тижням у бандажі, спокої, без підборів і на знеболювальних! Але й не думайте: навіть це не виб’є мене з ладу! ", – розповіла Лілія у себе в Instagram.

Телеведуча телеканалу "Україна" не втрачає оптимізму і опублікувала відео, на якому чоловік Андрій Дикий носить її на руках.

Підписники підтримали Лілію в коментарях.

  • "Лілія, якнайшвидшого одужання Вам! Дуже здивувалася, побачивши Вас сьогодні в "Ранку "без підборів. Захоплююся бойовим настроєм і бадьорістю духу!"
  • "Хороша пара. А мені завжди здається, що Лілія ніколи не сумує, це так прекрасно, більше б таких людей"
  • "Ммм, як мило якнайшвидшого одужання вам"

Зазначимо, днями телеведуча Олена Кравець зламала ногу, заплутавшись в штанях. У артистки перелом плюснової кістки.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Лілія Ребрик для програми "Зірковий шлях":

Раніше Лілія Ребрик вразила вражаючою розтяжкою.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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