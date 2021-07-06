Погано себе почувала, але співала: відео з концерту МакSим, після якого вона опинилася в лікарні

Перед концертом в Казані у МакSим піднялася висока температура, але тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ

Співачка МакSим виступила на концерті незважаючи на погане самопочуття / Фото: instagram.com/maksimartist

Популярна російська співачка MaкSім вже кілька тижнів перебуває в комі у важкому стані. Зараз з'явилася інформація, що у артистки виявлені нові утворення в легенях. Відомо, що співачку госпіталізували після концерту в Казані. Днями в Мережі опублікували відео з того самого концерту.

Навіть не дивлячись на погане самопочуття MaкSім вирішила не скасовувати концерт.

"Казань 12.05. 2021. Марина вже погано себе почуває і все одно продовжує співати", – підписали відео в TikTok.

Шанувальники активно стали коментувати відео з виступу.

"По очах видно, що їй важко"

"Знав би де впадеш, соломи постелив. Вона ж теж не розраховувала на такі наслідки, бережи її боже, молимося"

"Бідна дівчинка! Намагається щосили! Все буде добре, треба вірити"

Варто зазначити, що після виступу в MaкSім в Казані в ЗМІ стала з'являтися інформація, що співачка виступала нетвереза . Уже тоді представник артистки говорила, що Марина погано себе почуває і зробила тест COVID-19. Через кілька днів співачку госпіталізували. Повідомлялося, що у співачки важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і що тепер ураження легень 80%.

Співачка МакSим концерт в Казані – дивіться повний виступ:

Піар-менеджерка МакSим спростувала інформацію, що співачка вийшла з коми після візиту священика.