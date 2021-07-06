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Погано себе почувала, але співала: відео з концерту МакSим, після якого вона опинилася в лікарні

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
6 липня, 09:42
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Перед концертом в Казані у МакSим піднялася висока температура, але тим не менше було прийнято рішення не скасовувати виступ
Співачка МакSим виступила на концерті незважаючи на погане самопочуття
Співачка МакSим виступила на концерті незважаючи на погане самопочуття / Фото: instagram.com/maksimartist

Популярна російська співачка MaкSім вже кілька тижнів перебуває в комі у важкому стані. Зараз з'явилася інформація, що у артистки виявлені нові утворення в легенях. Відомо, що співачку госпіталізували після концерту в Казані. Днями в Мережі опублікували відео з того самого концерту.

Навіть не дивлячись на погане самопочуття MaкSім вирішила не скасовувати концерт.

"Казань 12.05. 2021. Марина вже погано себе почуває і все одно продовжує співати", – підписали відео в TikTok.

@ iriswow25

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Шанувальники активно стали коментувати відео з виступу.

  • "По очах видно, що їй важко"
  • "Знав би де впадеш, соломи постелив. Вона ж теж не розраховувала на такі наслідки, бережи її боже, молимося"
  • "Бідна дівчинка! Намагається щосили! Все буде добре, треба вірити"

Варто зазначити, що після виступу в MaкSім в Казані в ЗМІ стала з'являтися інформація, що співачка виступала нетвереза . Уже тоді представник артистки говорила, що Марина погано себе почуває і зробила тест COVID-19. Через кілька днів співачку госпіталізували. Повідомлялося, що у співачки важка пневмонія і ураження легень 40%. Пізніше МакSим ввели в штучну кому і підключили до апарату ШВЛ. Через кілька днів з'явилася інформація про погіршення стану МакSим і що тепер ураження легень 80%.

Співачка МакSим концерт в Казані – дивіться повний виступ:

Піар-менеджерка МакSим спростувала інформацію, що співачка вийшла з коми після візиту священика.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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