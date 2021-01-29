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Пасербиця Камали Гарріс уклала контракт з найкращим модельним агентством в світі

Сьогодні, 13:00

Елла Емхофф розпочинає співпрацю з агентством, яке представляє Кейт Мосс і Беллу Хадід

Не тільки кар'єра дизайнера наряду Камали Гарріс пішла вгору після інавгурації , але і пасербиця віцепрезидентки США Ела Емхофф підписала контракт з кращим в світі модельним агентством. Про це повідомляє The New York Times .

21-річна Елла Емхофф стала новим обличчям IMG Models, одного з найпрестижніших світових модельних агентств.

Як зізнався президент IMG Models Айвен Барт, в пасербиці віцепрезидентки США їх привабила автентичність дівчини.

Елла Емхофф
Елла Емхофф
Фото: instagram.com/ellaemhoff/

"Елла транслює момент часу. Вона випромінює зухвалість і радість ", – заявив президент модельного агентства.

Елла Емхофф
Елла Емхофф
Фото: instagram.com/ellaemhoff/

Елла Емхофф
Елла Емхофф
Фото: instagram.com/ellaemhoff/

Елла Емхофф
Елла Емхофф
Фото: instagram.com/ellaemhoff/

Елла Емхофф вчиться в нью-йоркській школі дизайну Parsons, захоплюється живописом і скульптурою.

IMG Models співпрацює з одними з найпопулярніших моделей в світі – Кейт Мосс, Тайра Бенкс, Гайді Клум, Лілі Коул, Беллою Хадід.

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Джерело: instagram.com/ellaemhoff/
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