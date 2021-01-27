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Майбутня супермодель: 16-річна дочка Гайді Клум позує у своїй першій сольній фотосесії

Сьогодні, 15:34

Дочка супермоделі сміливо завойовує фешн індустрію

Дочка знаменитої моделі Гайді Клум, яка раніше привітала сина своїми оголеними фото, впевнено йде по стопах матері. Всього місяць тому, у грудні минулого року 16-річна Лені Клум з мамою знялася для обкладинки Vogue Germany, а тепер – позувала в сольній фотосесії для глянцю і пройшлася по подіуму.

На чорно-білих знімках для журналу Hunger Magazine дочка супермоделі виглядає впевненою у своєму спокусливій образі. Це всього лише третя офіційна зйомка Льоні, але дівчинці вже пророкують велике модельне майбутнє. Фотографіями Лені поділилася в Instagram.

Юна модель була одягнена у вбрання від Moschino.

Лені Клум
Лені Клум
Фото: instagram.com/leniklum

Лені Клум
Лені Клум
Фото: instagram.com/leniklum

Лені Клум
Лені Клум
Фото: instagram.com/leniklum

А 20 січня Лені Клум відкрила Берлінський тиждень моди, де представила 25 образів від найкращих дизайнерів Німеччини.

A post shared by DER BERLINER SALON (@derberlinersalon)

Раніше повідомлялося, що дочка Мадонни осоромилася одразу ж після реєстрації в Instagram.

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модель Хайді Клум діти зірок
Джерело: instagram.com/leniklum
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