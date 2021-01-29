Падчерица Камалы Харрис заключила контракт c лучшим модельным агентством в мире
Элла Эмхофф начинает сотрудничество с агентством, которое представляет Кейт Мосс и Беллу Хадид
Не только карьера дизайнера наряда Камалы Харрис пошла вверх после инаугурации, но и падчерица вице-президента США Элла Эмхофф подписала контракт с лучшим в мире модельным агентством. Об этом сообщает The New York Times.
21-летняя Элла Эмхофф стала новым лицом IMG Models, одного из самых престижных мировых модельных агентств.
Как признался президент IMG Models Айвен Барт, в падчерице вице-президента США их привлекла аутентичность девушки.
"Элла транслирует момент времени. Она излучает дерзость и радость", – заявил президент модельного агентства.
Элла Эмхофф учится в нью-йоркской школе дизайна Parsons, увлекается живописью и скульптурой.
IMG Models сотрудничает с одними из самых популярных моделей в мире – Кейт Мосс, Тайрой Бэнкс, Хайди Клум, Лили Коул, Беллой Хадид.
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