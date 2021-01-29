Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Падчерица Камалы Харрис заключила контракт c лучшим модельным агентством в мире

Сегодня, 13:00

Элла Эмхофф начинает сотрудничество с агентством, которое представляет Кейт Мосс и Беллу Хадид

Не только карьера дизайнера наряда Камалы Харрис пошла вверх после инаугурации, но и падчерица вице-президента США Элла Эмхофф подписала контракт с лучшим в мире модельным агентством. Об этом сообщает The New York Times.

21-летняя Элла Эмхофф стала новым лицом IMG Models, одного из самых престижных мировых модельных агентств.

Как признался президент IMG Models Айвен Барт, в падчерице вице-президента США их привлекла аутентичность девушки.

Элла Эмхофф
Элла Эмхофф
Фото: instagram.com/ellaemhoff/

"Элла транслирует момент времени. Она излучает дерзость и радость", – заявил президент модельного агентства.

Элла Эмхофф
Элла Эмхофф
Фото: instagram.com/ellaemhoff/

Элла Эмхофф
Элла Эмхофф
Фото: instagram.com/ellaemhoff/

Элла Эмхофф
Элла Эмхофф
Фото: instagram.com/ellaemhoff/

Элла Эмхофф учится в нью-йоркской школе дизайна Parsons, увлекается живописью и скульптурой.

IMG Models сотрудничает с одними из самых популярных моделей в мире – Кейт Мосс, Тайрой Бэнкс, Хайди Клум, Лили Коул, Беллой Хадид.

Ранее мы рассказывали о новой коллекции модного дома Dior.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
16-летняя дочь Хайди Клум впервые снялась без мамы и вскружила голову фанатам 11-летняя дочь Веры Брежневой впервые снялась для глянца: фото Пугающее предсказание: наряд Камалы Харрис нашли в сериале "Симпсоны" (фото)
модель Камала Харрис
Источник: instagram.com/ellaemhoff/
Реклама

Новости партнеров

Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Секрет приготовления самого вкусного и полезного винегрета
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Вот кем оказался возлюбленный внучки Ротару
Вот кем оказался возлюбленный внучки Ротару

Популярные статьи

Сегодня, 10:46Звездно

Икона Америки и великий оратор. Цитаты Опры Уинфри, которые воодушевят вас в любой ситуации

Сегодня, 05:02Психо

Гороскоп на 29 января: Весов ждет приятный вечер, а Скорпионам нужно уединиться

Вчера, 17:53Вкусно

Рецепты десертов на скорую руку: лучшие идеи сладких блюд

Вчера, 16:46Модно

Миллион гривен! Мы нашли самый дорогой гроб в Киеве (репортаж)

Вчера, 16:15Вкусно

Как приготовить печеночные оладьи: 7 простых рецептов

Вчера, 05:01Психо

Гороскоп на сегодня 28 января: Львам нужна передышка, а Стрельцов ждет стремительный день

27 январяЗвездно

"Он может стать овощем": сын Алибасова о его состоянии

27 январяЗвездно

У Позитива из "Время и Стекло" роман с Мишель Андраде. А как же супруга?

27 январяЗвездно

Умер звезда сериала "Молодежка"

27 январяЗвездно

Эллерт и Мишина честно признались, что их дико бесит друг в друге: видео

27 январяЗвездно

"Очень больно": дочь Юлии Началовой дала первое интервью после смерти мамы

27 январяВкусно

Курага – в чем польза и как правильно выбрать сухофрукт

27 январяЗвездно

"Самое большое счастье на свете": Анна Кошмал впервые показала свои фото во время беременности

27 январяPR

Ирина Вишнетская – Senior Project Manager IT-индустрии

27 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 27 января: Близнецы будут считать прибыль, а Ракам будут легко даваться переговоры

26 январяЗвездно

90-летний актер Иван Краско стал отцом и снова женится на молодой избраннице

Новости партнеров

Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
Мейхер впервые обнародовала снимки своих дочерей
Полуголая Джессика Альба снялась на обложку глянца
Полуголая Джессика Альба снялась на обложку глянца
Маша Ефросинина 20 лет назад и сейчас: как изменилась телеведущая
Маша Ефросинина 20 лет назад и сейчас: как изменилась телеведущая
Катя Осадчая показала беременный животик в обтягивающем платье
Катя Осадчая показала беременный животик в обтягивающем платье
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Новое открытие: пчелы против КОВИД. Вот это поворот!
Тина Кароль оказалась в эпицентре скандала
Тина Кароль оказалась в эпицентре скандала

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять