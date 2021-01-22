11-річна дочка Віри Брежнєвої вперше знялася для глянцю: фото

Сара Кіперман робить впевнені кроки в модельній кар'єрі

Співачка Віра Брежнєва показала фотографії своєї підрослої дочки, Сари Кіперман, яка раніше вразила своїм дорослим зовнішнім виглядом. У грудні дівчинці виповнилося 11 років і зараз вона може похвалитися своїми першими успіхами в кар'єрі моделі – Сара вперше позувала для популярного журналу.

На знімках для лютневого номера російського Elle Сара з'явилася в білосніжному вбранні – об'ємній шубі зі штучного хутра дизайнера ANTON BELINSKIY. Підписники Віри Брежнєвої в Instagram були в захваті від зовнішності її дочки.

Дочка Віри Брежнєвої Сара Фото: instagram.com/ververa

"Як швидко ростуть діти...", – підписала фото дочки Віра Брежнєва.

Дочка Віри Брежнєвої Сара Фото: instagram.com/ververa

Фото прокоментував і український кліпмейкер Алан Бадоєв.

Скріншот Instagram

Відомо, що у Віри Брежнєвої дві дочки. 19-річна Соня — від шлюбу співачки з Віталієм Войченко, і 11-річна Сара – від Михайла Кіпермана.

Раніше Віра Брежнєва розповіла, як справлятися з хейтерами.

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