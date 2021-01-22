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Страхітливе пророцтво: вбрання Камали Гарріс знайшли в серіалі "Сімпсони" (фото)

Сьогодні, 14:55

Цей збіг став приводом для активного обговорення у Мережі

Вбрання віцепрезидента США Камали Гарріс на інавгурації несподівано знайшли в епізоді мультиплікаційного серіалу "Сімпсони" 2000 року.

У серії під назвою "Барт у майбутнє" персонаж Ліза Сімпсон зображена у вигляді майбутнього глави держави. За сюжетом, її обирають після Дональда Трампа. Дівчинка стверджує, що її адміністрація успадкувала від нього "досить велику фінансову кризу".

Цікаво, що президентське вбрання Лізи Сімпсон дуже схоже на костюм, у якому Камала Гарріс була присутня на церемонії інавгурації 20 січня. Вона також була одягнена у фіолетове пальто, доповнене намистом з перлів і сережками.

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Tony DeLapp (@ tonywa300)

PMG (@prettymuchgeek)

Факт збігу став приводом для активного обговорення у Мережі. "Це вже не смішно", "Я все чекав нагоди це запостити", "Сімпсони знову це зробили", "У Сімпсонів є машина часу", – пишуть користувачі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про життя Камали Гарріс – жінки, яка керуватиме Америкою разом з Байденом. До того ж, ми писали, які вбрання для інавгурації вибрали експерші леді США.

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Джерела: Сьогодні , instagram.com/tonywa300
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