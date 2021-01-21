Хто такий дизайнер Серджіо Хадсон: чому його вибирають найвпливовіші жінки США

Пропонуємо дізнатися про дизайнера, який після інавгурації прокинувся знаменитим

Інавгурацію Джо Байдена назвали самим модним подією року . Наряд віцепрезидентки США Камали Гарріс вже все обговорили, а тепер багатьом цікаво, хто ж створив образ для такого важливо дня. Віцепрезидентка США надала перевагу перспективному темношкірому дизайнеру Серджіо Хадсону. Впевнені, що тепер ми часто будемо бачити наряди від цього дизайнера. А значить, варто дізнатися про нього більше.

Вперше дизайнер з Південної Короліни заявив про себе у 2013 році на проєкт Styled to Rock, продюсером якого була співачка Ріанна. Серджіо прийшов з бажанням довести, що темношкірі дизайнери можуть досягати успіху в індустрії моди. У нього вийшло зробити перший крок на зустріч до своєї мрії – він став переможцем проєкту.

У 2014 році він заснував свій бренд одягу Sergio Hudson. З тих пір він прокладає дорогу до зоряного олімпу. В нарядах від його бренду з'являлися Дженніфер Лопес, Бейонсе, Алісса Мілано і Демі Ловато.

Дженніфер Лопес у вбранні від Sergio Hudson Фото: Pinterest

Бейонсе в наряді від Sergio Hudson Фото: instagram.com/sergiohudson/

Демі Ловато в наряді від Sergio Hudson Фото: instagram.com/sergiohudson/

Але найвідданішим його шанувальником вважається екс-перша леді США Мішель Обама.

Мішель Обама в наряді від Sergio Hudson Фото: instagram.com/sergiohudson/

Барак і Мішель Обама Фото: Getty Images

Як темношкірий дизайнер, який працює в США, Хадсон був затятим критиком в соціальних мережах. В Instagram він не боявся говорити про те, що дійсно потрібно змінити, щоб зробити індустрію моди більш різноманітною. "Причина номер один, чому темношкірому дизайнеру складніше досягти успіху – це гроші. Не бракує талантів або ідей. Ми законодавці моди, ми стоїмо біля стоків більшості модних тенденцій протягом всієї історії. Справа в тому, що в нас не хочуть вкладати гроші ", – написав він у червні 2020 року.

Але, схоже, тепер в бренд Sergio Hudson готові будуть інвестувати. У західних ЗМІ припускають, що Хадсон напевно буде відігравати важливу роль в гардеробі віцепрезидентки Камали Гарріс і що тепер в моді очікуються великі зміни.

Камала Гарріс Фото: Getty Images

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