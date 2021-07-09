Олю Полякову клонували китайці і ось, до чого це призвело – дивіться кліп Взрослая девочка

Режисером нового відео артистки виступив Любомир Левицький, а в головній ролі знялася зірка "Скаженого весілля" Інна Приходько

Оля Полякова та Ірина Приходько в кліпі "Доросла дівчинка" / Фото: Скріншот з YouTube

Сьогодні відбулася довгоочікувана прем'єра нового кліпу на пісню "Взрослая девочка", кадрами з якого Оля Полякова інтригувала шанувальників. За сюжетом, артистка підписує контракт з провідною китайською компанією на створення своїх клонів. У результаті сім копій Полякової замовляє на вечірку головна героїня, яка одним ввечері залишилася без друзів.

Прем'єра відео відбулася на YouTube-каналі Олі Полякової. Над піснею працював постійний співавтор Олі Полякової Дмитро Сисоєв, а також музикант Мирослав Кувалдін.

Крім гумору, в пісні є ще й сучасний контекст.

Сюжет відео і пісні – про те, що в круговерті справ і життєвих турбот потрібно берегти свою внутрішню дівчинку: піклуватися про неї, балувати і регулярно вигулювати. Такий антистресовий рецепт від Олі Полякової надзвичайно актуальний в постковідну епоху, – йдеться в описі до кліпу.

Дивіться кліп Олі Полякової – "Взрослая девочка":

Режисером музичного відео виступив Любомир Левицький ("Selfieparty", "Тіні незабутих предків"), а головну роль грає актриса Інна Приходько – зірка комедійної трилогії "Скажені весілля".

Дивіться інтерв'ю з донькою Олі Полякової про кар'єру і творчість:

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