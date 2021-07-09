Кейт Міддлтон і Меган Маркл вдалося налагодити стосунки – інсайдер

За словами інсайдера, Кейт Міддлтон і Меган Маркл вдалося знайти спільну мову після народження дочки герцогів Сассекських

Кейт Міддлтон і Меган Маркл вдалося налагодити стосунки / Фото: Getty Images

Про те, що Меган Маркл і Кейт Міддлтон ніколи не були подругами, знали всі. Під час того найрезонанснішого інтерв'ю герцогиня Сассекська не пропустила нагоди розповісти про складні стосунки з дружиною принца Вільяма. За інформацією джерела з палацу, Кейт дуже засмутили слова Меган, але офіційних коментарів не було. Зараз інсайдер розповів, що герцогині намагаються налагодити стосунки після всіх скандалів.

Напруженість між Меган і Кейт стала слабшати. Кейт навіть відправила Меган подарунок для малечі. Після народження Лілібет вони налагодили спілкування і знову почали листуватися. Інцидент з сукнями подружок нареченої стався вже дуже давно, тому здається безглуздим таїти образу. Марна трата енергії. Вони називають це перемир'ям, – розповів інсайдер виданню US Weekly.

Кейт Міддлтон і Меган Маркл / Фото: Getty Images

За словами інсайдера, примирення стало можливим після народження другої дитини Меган Маркл і принца Гаррі.

Народження Лілі зблизило Кейт і Меган. Вони обидві виховують дочок і з нетерпінням чекають зустрічі з племінниками, – поділився інсайдер.

Як королівська сім'я відреагувала на народження дочки Меган Маркл і принца Гаррі – дивіться в сюжеті:

Раніше вже в ЗМІ з'являлася інформація, що Кейт Міддлтон хоче налагодити стосунки з Меган Маркл.