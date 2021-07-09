Нам стало нудно: фанати Івлєєвої обговорюють її розставання з Елджеем

Настя Івлєєва привітала Елджея з днем народження, а в коментарях під святковим постом її підписники обговорюють розставання пари

Настя Івлеева і Елджей розлучилися - ЗМІ / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Настя Івлєєва та Елджей побралися в 2019 році таємно. Пара обійшлася без весілля, приїхавши до РАГСу в джинсах і футболках.

Незважаючи на те, що обидва дуже популярні особи, про їхні стосунки відомо не так багато. А тепер шанувальники Насті і Елджея знову думають, що ті розлучилися. Раніше зірку "Орла і Решки" помітили без обручки.

Івлєєва опублікувала в Instagram пост, в якому дуже скромно і сухо, вважають фоловери, привітала коханого з днем народження.

З днюхою! Зовсім дорослий став, – написала вона в публікації.

Щоб подивитися всі фото, свайпайле ліворуч:

А напередодні Еджей випустив новий трек, в якому (це теж теорія фанатів) зізнався, що вони з Настею більше не пара.

Бейбі, ти сексі, ти на моїх чіпсах і Pepsi, але нам стало нудно і нецікаво. Ну і все, на цьому закінчили..., – цитують Елджея в коментарях до посту Насті.

Настя Івлєєва і Елджей / Фото: instagram.com/_agentgirl_

Не складно здогадатися, що Настя Івлєєва не коментує припущення своєї аудиторії. Як і її коханий. Зате фоловери за них уже все вирішили.

"Що з цих рядків його треку вам не зрозуміло ще? Він в треках все розповідає"

"Не розлучилися вони! Навіщо неправдиву інфу писати?"

"Ну все, ви розлучилися"

Скріншот: instagram.com/_agentgirl_

Скріншот: instagram.com/_agentgirl_

Скріншот: instagram.com/_agentgirl_

До речі, про свої стосунки з Івлєєвою Елджей також побічно оголосив в треку "360". Пізніше Настя зробила татуювання з цим числом на зап'ясті. Крім того, у пари є однакові татуювання на кистях рук. Настя і Елджей набили 2 кільця, що зображують нескінченність.

Як знаменитості переживають розставання – дивіться в сюжеті:

Раніше ми писали, що Елджея позбавили водійських прав через водіння у п'яному вигляді.