Нам стало нудно: фанати Івлєєвої обговорюють її розставання з Елджеем

Настя Івлєєва та Елджей побралися в 2019 році таємно. Пара обійшлася без весілля, приїхавши до РАГСу в джинсах і футболках.
Незважаючи на те, що обидва дуже популярні особи, про їхні стосунки відомо не так багато. А тепер шанувальники Насті і Елджея знову думають, що ті розлучилися. Раніше зірку "Орла і Решки" помітили без обручки.
Івлєєва опублікувала в Instagram пост, в якому дуже скромно і сухо, вважають фоловери, привітала коханого з днем народження.
З днюхою! Зовсім дорослий став, – написала вона в публікації.
Щоб подивитися всі фото, свайпайле ліворуч:
А напередодні Еджей випустив новий трек, в якому (це теж теорія фанатів) зізнався, що вони з Настею більше не пара.
Бейбі, ти сексі, ти на моїх чіпсах і Pepsi, але нам стало нудно і нецікаво. Ну і все, на цьому закінчили..., – цитують Елджея в коментарях до посту Насті.
Не складно здогадатися, що Настя Івлєєва не коментує припущення своєї аудиторії. Як і її коханий. Зате фоловери за них уже все вирішили.
- "Що з цих рядків його треку вам не зрозуміло ще? Він в треках все розповідає"
- "Не розлучилися вони! Навіщо неправдиву інфу писати?"
- "Ну все, ви розлучилися"
До речі, про свої стосунки з Івлєєвою Елджей також побічно оголосив в треку "360". Пізніше Настя зробила татуювання з цим числом на зап'ясті. Крім того, у пари є однакові татуювання на кистях рук. Настя і Елджей набили 2 кільця, що зображують нескінченність.
Як знаменитості переживають розставання – дивіться в сюжеті:
Раніше ми писали, що Елджея позбавили водійських прав через водіння у п'яному вигляді.