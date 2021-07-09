Дженніфер Лопес готова з'їхатися з Беном Аффлеком: Ніколи не відчувала себе краще

Дженніфер Лопес після розставання з Алексом Родрігесом знову закрутила роман із Беном Аффлеком. За словами співачки, вона дуже щаслива

Дженіфер Лопес щаслива з Беном Аффлеком / Фото: Getty Images

В цьому році Дженніфер Лопес розірвала заручини з Алексом Родрігесом, весілля з яким кілька разів довелося перенести. Після зірку почали помічати в компанії Бена Аффлека – з ним Джей Ло була у стосунках на початку 00-х.

Я дуже щаслива. Я знаю, що люди завжди дивуються. "Як ти? Що відбувається? З тобою все в порядку?". Я ніколи не відчувала себе краще, ніж зараз, – сказала Лопес в ефірі The Zane Lowe Show.

Возз'єднання Дженніфер і Бена протікає стрімко. Хоча пара уникає публічно коментувати свій роман і говорити про плани, інсайдери повідомляють, що Лопес і Аффлек готові жити разом.

Бен Аффлек і Дженніфер Лопес підтвердили чутки про роман / Фото: Page Six

Джерело Us Weekly повідомило виданню, що Дженніфер Лопес не тільки планує переїхати до Лос-Анджелесу, де живе Бен Аффлек, але вони також мають намір знайти житло, щоб оселитися там удвох. Насправді, не тільки удвох – адже у Лопес є діти, які, до речі, добре ладнають з Аффлеком.

Бен і Джен проводять разом майже щоночі, коли не працюють. Вони планують з'їхатися дуже скоро, – поділився інсайдер.

Лопес і Аффлек були заручені 17 років тому, проте розірвали заручини і розійшлися. Раніше в травні стало відомо, що артисти провели разом відпустку на гірськолижному курорті в Монтані. У квітні Лопес розірвала заручини з бейсболістом Алексом Родрігесом. У січні Аффлек розлучився з коханою акторкою Анною де Армас.

Як зірки ставляться до стосунків на одну ніч, дивіться в сюжеті:

Раніше батько Бена Аффлека прокоментував роман його сина з Дженніфер Лопес.