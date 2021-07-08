Змінити мову на: RU Перейти до новин logo

Спецтема

Канни-2021

Топ-новина

Двіжон про MELOVIN

Топ-новина

Розмова братів

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Найдорожче

Топ-новина

Де відпочити
СЬОГОДНІ Lifestyle Новини шоу бізнесу

Полякова вразила шикарними ногами, але фанати запідозрили фотошоп: Пальці на ногах – як на руках!

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
8 липня, 12:15
Копіювати лінк
Нещодавно артистка вирушила на курорт до Туреччини, куди взяла своїх дочок Машу і Алісу. Знайшовши ефектну локацію, зірка вирішила зробити там кілька спокусливих фото
Оля Полякова в купальнику
Оля Полякова в купальнику / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова, яка перетворилася на зухвалу діву в новому кліпі, опублікувала серію фото, зроблених у розкішному готелі в Туреччині. На знімках артистка позувала в купальнику, прийнявши ефектні пози, які підкреслили її стрункі ноги. Але шанувальники зірки знову вирішили, що вона використовувала фоторедактор.

На фото, опублікованих в Instagram, Оля Полякова сидить посеред штучного водоспаду.

"Це була незабутня відпустка в "італійському" готелі, що потопає в ідеально доглянутому ботанічному саду, але в Туреччині! Шикарне місце для таких знімків", – написала співачка.

Оля Полякова на відпочинку
Оля Полякова на відпочинку / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Але серед компліментів були й коментарі від шанувальників, які вирішили, що артистка застосувала фотошоп. Вони навіть розгледіли, що її пальці на ногах виглядають довшими, ніж на руках. Деякі навіть відзначили, що розмір ноги співачки виглядає занадто великим.

  • "Не зловживайте, так сильно, фотошопом. Ну, Олю! У вас же і так класна фігура... А тут ці пальці на ногах довгі, ніж на руках... Ну навіщо"
  • "На третьому фото пальці на лівій нозі дуже довгі, на відміну від правої... Олечко, у тебе і без фільтрів і фотошопа все ідеально, найяскравіша, талановита, найкраща і улюблена наша українська зірка"
  • "Пальці на ногах... як на руках! Як таке може бути?"

Співачка своєю чергою пояснила, з чим пов'язаний такий фотоефект, довівши, що вона не використовує фотошоп.

Дивіться інтерв'ю з донькою Олі Полякової про кар'єру і творчість:

Раніше Полякова розгромила Меладзе, який назвав її фріком.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Вcі новини Life
Показати ще
Кани стартували
6 - 18 червня

Фестиваль вікрив мюзикл про кохання

Розповідаємо про що фільм "Аннетт"
Цитата дня

Ще до появи Меган було багато розмов про те, що Гаррі не подобалися деякі моменти. Він все більше розчаровувався у своїй другорядної ролі, особливо після того, як діти Вільяма та Кейт "скинули" його вниз по ієрархії престолу

Камілла Томіні королівський експерт
Дізнатися більше про королівську сім'ю
Белла Хадід на червоному хіднику Канн-2021
Гороскоп
Твій гороскоп на Сьогодні
Читати гороскоп
Лайфхак дня
Унікальне місце для фотосесії в лаванді
Хакнути
Спецпроект
Календар лайфхаків
Липень
Лайфхаки за календарем
SHOW MUST GO ON

Каннський кінофестиваль

6 — 17 липня

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня
тест
Впізнаєш зірку за її модним образом?
Спробувати
Гороскоп
Твій гороскоп на тиждень
4 - 10 липня
Читати гороскоп
Перший сольний
Концерт ONUKA
27 серпня / 19:00
Детальніше про сольник
Найдорожчий спецтопік
Дорожче просто не знайдеш
Вечеря за ₴200 000 в Києві
За що такі гроші?
Just do it
Корисна порада на Сьогодні
Робити скраб для тіла
Чому це важливо?
Гороскоп
Твій гороскоп на липень
Овен

Овен

 Овен

Телець

 Овен

Близнюки

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Діва

 Овен

Терези

 Овен

Скорпіон

 Овен

Стрілець

 Овен

Козеріг

 Овен

Водолій

 Овен

Риби
Гороскоп
Найнебезпечніші серед знаків зодіаку
Дізнатись хто?
Останні новини

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти