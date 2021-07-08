Полякова вразила шикарними ногами, але фанати запідозрили фотошоп: Пальці на ногах – як на руках!

Нещодавно артистка вирушила на курорт до Туреччини, куди взяла своїх дочок Машу і Алісу. Знайшовши ефектну локацію, зірка вирішила зробити там кілька спокусливих фото

Оля Полякова в купальнику / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Співачка Оля Полякова, яка перетворилася на зухвалу діву в новому кліпі, опублікувала серію фото, зроблених у розкішному готелі в Туреччині. На знімках артистка позувала в купальнику, прийнявши ефектні пози, які підкреслили її стрункі ноги. Але шанувальники зірки знову вирішили, що вона використовувала фоторедактор.

На фото, опублікованих в Instagram, Оля Полякова сидить посеред штучного водоспаду.

"Це була незабутня відпустка в "італійському" готелі, що потопає в ідеально доглянутому ботанічному саду, але в Туреччині! Шикарне місце для таких знімків", – написала співачка.

Оля Полякова на відпочинку / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Але серед компліментів були й коментарі від шанувальників, які вирішили, що артистка застосувала фотошоп. Вони навіть розгледіли, що її пальці на ногах виглядають довшими, ніж на руках. Деякі навіть відзначили, що розмір ноги співачки виглядає занадто великим.

"Не зловживайте, так сильно, фотошопом. Ну, Олю! У вас же і так класна фігура... А тут ці пальці на ногах довгі, ніж на руках... Ну навіщо"

"На третьому фото пальці на лівій нозі дуже довгі, на відміну від правої... Олечко, у тебе і без фільтрів і фотошопа все ідеально, найяскравіша, талановита, найкраща і улюблена наша українська зірка"

"Пальці на ногах... як на руках! Як таке може бути?"

Співачка своєю чергою пояснила, з чим пов'язаний такий фотоефект, довівши, що вона не використовує фотошоп.

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