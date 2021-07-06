Оля Полякова перетворилася в зухвалу диву на перших кадрах кліпу Доросла дівчинка (фото)

Співачка Оля Полякова, яку нещодавно переплутали з російською акторкою Полею Поляковою в шоу Ксенії Собчак, зовсім скоро представить ефектний кліп на пісню "Доросла дівчинка". Режисером музичного відео виступив Любомир Левицький ("Selfieparty", "Тіні незабутих предків"), а головну роль зіграє акторка Інна Приходько – зірка комедійної трилогії "Скажені весілля".
Вже з перших кадрів зі фільмування майбутнього кліпу Олі Полякової можна зрозуміти, що це буде щось феєричне.
На одному з кадрів співачка показала стильній аутфіт з леопардовим принтом, продемонструвавши свої ідеальні форми й довгі ноги.
Сама ж акторка Інна Приходько зізналася, що трохи переживала, коли вперше була в кадрі з Олею Поляковою.
"Далі ми вже разом жартували, генерували геги, підхоплювали ідеї одна одної – пішов контакт. Зйомка була тривалою, оскільки сам кліп технічно виявився дуже складним. Але завдяки коннекту у нас з Олею з'явилося друге дихання: і ми були готові продовжувати ще і ще", – сказала Інна Приходько.
У кліпі буде використана технологія motion control, яку вперше застосовували ще під час фільмування кіноепопеї "Зоряні війни", а зараз використовують в гостросюжетних бойовиках. Сюжет відео не розкривається, але акторка Інна Приходько натякнула, що багато дівчат впізнають в історії самих себе.
"Ви побачите веселу, легку, а головне – повчальну історію. У ній дуже багато дівчат впізнають себе, адже хоча б раз, але кожна з них була в ситуації, зображеній в кліпі. Кліп – про "дорослих дівчаток", якими ми залишаємося незалежно від віку", – сказала акторка.
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Раніше Оля Полякова ефектно відзначила день народження чоловіка. Даша Астаф'єва прибула на вечірку на катері, а дочка співачки – Маша Полякова позувала з автоматом.