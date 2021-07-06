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Оля Полякова перетворилася в зухвалу диву на перших кадрах кліпу Доросла дівчинка (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
6 липня, 16:27
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Оля Полякова продовжує інтригувати громадськість перед довгоочікуваною прем'єрою нової пісні "Доросла дівчинка", яка вийде вже 9 липня
Оля Полякова в кліпі "Взрослая девочка"
Оля Полякова в кліпі "Взрослая девочка" / Фото: пресслужба

Співачка Оля Полякова, яку нещодавно переплутали з російською акторкою Полею Поляковою в шоу Ксенії Собчак, зовсім скоро представить ефектний кліп на пісню "Доросла дівчинка". Режисером музичного відео виступив Любомир Левицький ("Selfieparty", "Тіні незабутих предків"), а головну роль зіграє акторка Інна Приходько – зірка комедійної трилогії "Скажені весілля".

Вже з перших кадрів зі фільмування майбутнього кліпу Олі Полякової можна зрозуміти, що це буде щось феєричне.

Кадр зі зйомок кліпу Олі Полякової "Взрослая Девочка"
Кадр зі зйомок кліпу Олі Полякової "Взрослая Девочка" / Фото: пресслужба

На одному з кадрів співачка показала стильній аутфіт з леопардовим принтом, продемонструвавши свої ідеальні форми й довгі ноги.

Кадр зі зйомок кліпу Олі Полякової "Взрослая Девочка"
Кадр зі зйомок кліпу Олі Полякової "Взрослая Девочка" / Фото: прес-служба

Сама ж акторка Інна Приходько зізналася, що трохи переживала, коли вперше була в кадрі з Олею Поляковою.

"Далі ми вже разом жартували, генерували геги, підхоплювали ідеї одна одної – пішов контакт. Зйомка була тривалою, оскільки сам кліп технічно виявився дуже складним. Але завдяки коннекту у нас з Олею з'явилося друге дихання: і ми були готові продовжувати ще і ще", – сказала Інна Приходько.

Кадр зі зйомок кліпу Олі Полякової
Кадр зі зйомок кліпу Олі Полякової / Фото: пресслужба

У кліпі буде використана технологія motion control, яку вперше застосовували ще під час фільмування кіноепопеї "Зоряні війни", а зараз використовують в гостросюжетних бойовиках. Сюжет відео не розкривається, але акторка Інна Приходько натякнула, що багато дівчат впізнають в історії самих себе.

"Ви побачите веселу, легку, а головне – повчальну історію. У ній дуже багато дівчат впізнають себе, адже хоча б раз, але кожна з них була в ситуації, зображеній в кліпі. Кліп – про "дорослих дівчаток", якими ми залишаємося незалежно від віку", – сказала акторка.

Дивіться інтерв'ю з донькою Олі Полякової про кар'єру і творчість:

Раніше Оля Полякова ефектно відзначила день народження чоловіка. Даша Астаф'єва прибула на вечірку на катері, а дочка співачки – Маша Полякова позувала з автоматом.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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"У цей самий час таке кохання не визнається кимось, блокується та просто не випускається в ефір. Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру? Якщо ні, то я беззаперечно підтримую вас. А якщо так, то я не впевнений, що хочу існувати в такому майбутньому України"

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